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印媒：中國、巴基斯談與塔利班「互取所需」　構成南亞新隱憂

▲▼阿富汗塔利班代表團訪陸　被王毅要求「與一切恐怖組織劃清界線」。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國外交部長王毅在天津與塔利班政委會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）見面。（圖／翻攝大陸外交部）

文／中央社記者林行健新德里5日專電

印度英文媒體報導，塔利班政權希望自中國取得經援，中國希望透過「一帶一路」倡議擴大影響力，巴基斯坦想利用塔利班控制克什米爾，三方一拍即合，為南亞安全局勢帶來隱憂。

根據《今日印度》（India Today）電視台晨間新聞，形容中國為「最重要夥伴」的塔利班，迫切需要中國提供經濟援助，以重建經濟、緩解飢餓，而中國可趁勢透過阿富汗與巴基斯坦強推「一帶一路」。

報導說，中國能提供資金，巴國能為塔利班戰鬥人員提供庇護與後勤，換取後者協助克什米爾（Jammu and Kashmir）武裝力量反抗印度統治。報導稱巴國與塔利班的關係正在升溫，前者情報首長哈米德（Faiz Hameed）上週六受塔利班高層之邀訪問阿富汗首都喀布爾（Kabul），即是佐證。

克什米爾是印度和巴基斯坦之間的主要領土爭議點，兩國自1947年分治後，曾為克什米爾的歸屬發動過3次戰爭。

《今日印度》新聞網站於8月下旬曾刊登分析，稱美國撤出阿富汗以及塔利班的掌權，為中國製造了條件，以重拾擴展「中巴經濟走廊」（CPEC）的構想。

中巴經濟走廊是兩國於2015年啟動的計畫，目的在透過建設長達3000公里的道路、鐵路及能源管線，連接巴國多座港口與新疆，促進中、巴與其他毗鄰國家的貿易。

這篇分析引述情報稱，在新局勢之下，中國重新提出興建白夏瓦（Peshawar）-喀布爾公路的計畫，延伸中巴經濟走廊，把巴基斯坦作為門戶進入阿富汗，進一步將觸角伸向中亞地區。

另一方面，《印度時報》（The Times of India）今天報導，美國與印度已達成共識，把兩國在阿富汗的影響力讓給中國、巴基斯坦和阿富汗代理人塔利班，前提是阿富汗不會被用作孕育恐怖主義的溫床。

報導並稱，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）上週五在美國華府說，印美雙方將持續觀察塔利班是否會兌現承諾，不讓阿富汗成為恐怖分子避風港。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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