阿富汗女性上街示威求平等　塔利班丟催淚彈怒毆爆頭！駭人畫面曝

▲阿富汗多處爆發女性示威活動,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

阿富汗在過去1週內爆發了3次由女權活動人士舉辦的小型示威活動,要求塔利班維護女性工作與平等的權利。不過當這些女性示威者在手持標語行經總統府時,卻被多名塔利班成員武力驅趕,雙方爆發肢體衝突,更有女性慘遭毆傷。

綜合CNN與路透社報導,塔利班在接管阿富汗後,不斷對外宣稱將維護女性權益,但仍有不少女性無故被解職、甚至還有曾為前政府工作的女性因為害怕遭到清算而不敢出門。當地女權人士對此深感憤怒,分別於9月2日和4日在西部城市赫拉特(Herat)及首都喀布爾舉行示威活動,不過喀布爾的女性示威者卻在喀布爾的活動中慘遭武力驅趕,更爆發流血事件。

活動當天,約20名女性帶著自製的標語和布條,走上街頭爭取女性參政、工作、平等與受教育的權利。不料,當她們行經總統府時,塔利班成員卻對她們發射催淚彈,甚至還用槍支毆打這些女性的頭部,試圖以武力驅趕示威者。阿富汗新聞網站TOLO隨後公開影片,顯示塔利班成員為了阻止示威活動,不惜對女性示威者使出暴力手段。

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

從影片可見,當女性聚集在塔利班身邊表達訴求時,一名男子拿出來擴音器對她們說,「我們會將妳們的訊息傳達給上級」,沒想到下一秒就有塔利班分子過來用手將鏡頭遮住,但人們仍可聽到遠處開始傳來女性尖叫與咳嗽的聲音,顯示她們可能正被催淚彈攻擊,甚至還有一名女性大喊,「你們為什麼打我們?」

She participated in women's protests in Kabul today for equality. This is what the Taliban did to her.



The name of this Afghan women's rights activists is Narges Sadat



If the West recognises Taliban, it'll normalise such violence against Afghan women. Don't abandon Afghan women pic.twitter.com/iMGRemylcj — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 4, 2021

一個名為薩達特(Narjis Sadat)的女性也在網上公開了一段影片,聲稱她在參與示威活動時,被塔利班成員打得頭破血流。伊朗記者雅麗涅佳德(Masih Alinejad)在推特上寫道,「這就是塔利班對女性做的事,如果西方國家承認塔利班政權的話,那薩達特的遭遇將變成阿富汗女性的日常,請不要遺棄阿富汗女性。」

A deliberate attempt to cause problems. This is how some people want to get asylums. These people doesn't even represent 0.1% of Afghanistan. https://t.co/ikI6wyfkkp — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 4, 2021

塔利班隨後駁斥了女性示威者的指責,塔利班文化委員會(Cultural Commission)主席賈拉爾(Muhammad Jalal)指出,這些示威根本就是在「企圖蓄意製造麻煩」,「這些示威者甚至不代表阿富汗0.1%的人」。

