塔利班殺進最後一省　阿富汗反抗軍稱「已擊殺600塔利班戰士」

▲ 反抗軍士兵在龐吉夏省站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗龐吉夏省如今是最後一個反抗塔利班統治的省。依據反抗陣營「民族抵抗陣線」（NRF）最新說法，龐吉夏省4日再度爆發新一輪交戰，但1天之內，反抗軍就擊殺約600名塔利班戰士，另有1000多名武裝份子被抓或投降。

綜合俄羅斯媒體TASS、印度斯坦時報報導，塔利班與阿富汗反抗勢力雙方均宣稱在龐吉夏省占上風，然而都沒有給出明確證據。塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）稱，已掌控龐吉夏省（Panjshir）7個地區中的4個，正朝龐吉夏省中心挺進。

反塔利班勢力發言人達什帝（Fahim Dashti）透過推特發文強調，反抗軍勢力與塔利班4日再度交手激戰，「自從早上以來，大概有600名塔利班恐怖分子在龐吉夏省各地被擊殺」，且有多達1000多名武裝人員被抓或投降。此外，達什帝更稱，塔利班從其他省取得物資方面有困難。

另據路透報導，阿富汗傳奇反塔利班戰士馬樹德（Ahmed ShahMassoud）之子小馬樹德（Ahmed Massoud）表示，反抗勢力已在卡瓦克（Khawak）隘口包圍大批恐怖分子，且塔利班在達什特雷瓦克（Dashte Rewak）地區棄置大量車輛及設備。

面對阿富汗境內未明朗的局面，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）直言，將來可能演變為內戰，不清楚塔利班是否能確實鞏固權力並建立統治，但假若做不到，未來3年可能會導致蓋達組織（Al Qaeda）再度崛起，或是伊斯蘭國等恐怖組織壯大。

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