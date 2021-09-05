值勤簽到簿被總統「簽死」　警後面接上這時間惹議...分局說明了

▲桃源分駐所簽到簿，第一格由蔡英文總統填上12時10分，後續值勤員警則寫上12時 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

總統蔡英文4日前往高雄桃源區，視察便道工程，並一同慰勉桃源區在地警消。不過她前往桃源分駐所時，用紅筆在值班簽到簿上，簽下日期、職別、姓名以及出入時間為12時10分，並在事由寫上「慰勤」，下一位員警則是簽下12時，沒想到這簽到簿一曝光，引起熱議，稱「被總統簽死了」。

總統蔡英文4日前往高雄桃源區，視察便道工程，並一同慰勉桃源區在地警消，感謝他們在風災期間堅守岡位，協助民眾撤離，確保居民的安危。不過就在前往桃源分駐所時，她用紅筆在值班簽到簿上，簽下日期、職別、姓名以及出入時間為12時10分，並在事由寫上「慰勤」，照片被轉傳引發熱議。

因為員警執行勤務，必須整點簽到，卻遇上總統慰勤，第一格簽到欄被總統上填上12時10分，後續值勤員警，則寫上12時整點，這會被誤會是交接不確實；經了解，一般情況下規定得2小時簽一次，但當日因執行特種警衛勤務警力調控，桃源派出所當日8時至14時編排固定員警擔服值班勤務，該名員警才會沒注意總統於簽到簿所簽註時間，依個人每段勤務開始，簽下12時。

經查，該名簽到員警是於上午8時就開始值班，直到下午2時，並無脫勤行為，且連續值勤期間，其實不需要每段勤務起始前於簽到簿簽註值勤，分局表示，這是個人習慣行為，也無違反規定。

時間對我們來說完全沒用！

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