四角褲男再度朝聖！超胸女舖墊「激戰防濺」　最後摀臉驚呆

▲警方查獲前鎮某養生館從事人與人連結，男子都還來不及穿好衣服 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄前鎮區一間養生館以按摩掩飾性交易，該店戒備森嚴，不僅有多支監視鏡頭監看，還裝設暗門及遙控鎖，警方進入搜索時，踢開一間被上鎖的包廂，42歲張姓尋芳客還來不及穿衣服，而2人「排毒」後用過的保險套也成為證物。

▲大陸籍李女在養生館從事色情服務。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前鎮區一間養生館疑似私底下從事性交易的色情服務，警方蒐證後於3日下午上門搜索，發現這間養生館一樓大門深鎖，進入至二樓時，先在一間包廂房間發現一對男女，但只發現男子光著身子，還沒有任何進一步的動作，後來又聽到其他間房間有聲響，而且房門還被反鎖，踹門進入後，房內2人聽到「警察」兩字，顯得相當驚慌失措，一名43歲的大陸籍李姓女服務生雖已經利用警方破門時迅速將小洋裝套上，但42歲的張姓尋芳客卻來不及穿上衣服。

▲警方查扣129枚保險套 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方在垃圾桶內發現已經使用過的保險套， 經調查張男是第二次來消費，因為覺得李女身材火辣，連續兩次以一節40分鐘2000元與李女完成性交易。警方於現場查扣未拆封的129枚保險套等證物，發現該店不僅裝設多支監視鏡頭監看，並裝設暗門及遙控鎖，企圖想拖延阻礙警方入內臨檢搜索。

從事性交易的李女及張男依照《社會秩序維護法》第80條1項裁罰，而46歲的郭姓負責人被依《刑法》231條第1項妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，以及違反未戴口罩以及美體美容業包廂空間禁止密閉等規定，依《傳染病防治法》第70條1項，分別製單移請衛生局裁罰。

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