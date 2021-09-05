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好友私藏淫片！他偷看驚見「主角竟是女兒」崩潰　1刀刺死戀童魔

▲▼俄羅斯一名爸爸發現好友性侵自己女兒。（圖／翻攝ntv.ru）

▲維亞切斯拉夫（右）親手殺死性侵自己女兒的多年好友歐列格（左）。（圖／翻攝ntv.ru）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯薩馬拉（Samara）發生一起恐怖悲劇，維亞切斯拉夫（Vyacheslav M）偷偷使用好友手機，卻意外發現對方性侵自己8歲女兒的影片，當場崩潰。他私下展開追查，數日後終於找到畏罪潛逃的惡狼，一刀捅死多年死黨。

綜合外媒報導，維亞切斯拉夫8月25日請好友歐列格（Oleg Sviridov）來家裡幫忙搬重物，工作完成後，2人開心喝酒自拍。他稍後發現歐列格已沉沉睡去，於是逕自拿起對方手機，想要把剛才的照片傳過來，未料驚見女兒被迫口交的影片。

維亞切斯拉夫忍不住怒火，立刻質問、痛毆好友，未料對方竟落荒而逃。他向警方報案後，也私下展開調查，並且在找到歐列格後，「私刑正義」替女兒復仇。調查單位2日在一處偏僻樹林裡找到嫌犯，但已是一具冰冷遺體。

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲歐列格是小女孩的教父，也多次受託幫忙顧小孩，未料竟趁機伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方表示，維亞切斯拉夫承認犯案，但堅稱自己是到了樹林裡才發現那把刀。他也供稱，歐列格手機裡還藏有其他性侵小女孩的影片，受害者分別為6歲與11歲。

維亞切斯拉夫目前已遭拘留，但大批民眾都認為他不該面臨謀殺罪指控，紛紛幫忙求情，「他不是殺人犯，只是在保護自己的女兒和所有人的孩子」、「每個人都會支持他」、「任何正常的父母都會當場把戀童癖碎屍萬段」。

嫌犯母親表示，歐列格不但是受害女孩的教父（god father），也經常受託好友夫妻之託，幫忙照顧孩子，每次「保姆」任務結束回家後，心情都非常好，「我不知道怎麼會發生這種事，他一定是喝醉了」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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