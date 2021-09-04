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性侵護理師女友！分手5天她和情敵復合　醋男睜眼再硬上

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲李姓男子因不滿和女友分手後僅5天，女友就迅速和前男友復合還發生關係，怒對其性侵得逞2次。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者林冠吟／綜合報導

李姓男子和前女友小芳（化名）分手後，因不滿小芳和前男友復合，怒找小芳理論，並在小芳手機裡發現小芳和前男友的合照和訊息，恫嚇小芳若不將前男友的照片刪除並封鎖，就要把她的手機摔爛，更藉此不顧小芳的意願，對她性侵得逞一次。隔日一早，李男見小芳比他還早醒，一把無名火頓生，不顧小芳要上班，怒再對其性侵得逞。一審，法官判其應執行有期徒刑3年6月，李男不服，上訴到最高院，卻慘被駁回，維持原判。

李姓男子和擔任護理師的小芳2人原為男女朋友關係，不過2人在2018年年底分手，2人分手後僅5天，李男就發現小芳和前男友復合，自桃園怒衝到小芳台南的住處要和她理論。李男進到小芳的住處後，發現小芳和前男友已有性關係，頓生不滿，怒將小芳床上的物品全數掃落，並強搶小芳的手機查看。

李男發現小芳和前男友的合照和對話紀錄後，醋意頓生，竟用力捏著小芳的臉頰對小芳恫稱，如果不把和前男友的照片和對話紀錄刪掉，就要把小芳的手機摔爛，小芳心生畏懼，不敢不從；李男更進一步發現小芳已和前男友發生關係，回想先前交往時，小芳卻數次拒絕和他發生關係，怒從中來，不顧小芳的意願和哭喊，強行拉下小芳的褲子，對其性侵得逞一次。

完事後，李男留在小芳的住處過夜，熟知隔日一早，李男醒後發現小芳早已醒來，怒對小芳指出「跟我睡就這麼難睡？」，不顧小芳苦苦哀求「要上班」、「上班來不及了」等語，怒再對其性侵得逞。小芳事後也在當日的下班途中，到醫院驗傷，怒向警局報案。

▲桃園市戴姓男子於2018年間與13歲少女透過交友軟體認識，竟以「三日情人」陪酒聊天給2萬5千元誘騙少女前後四次上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小芳事後不但出現創傷症候群，更搬離原住處，深怕李男再來住處堵人。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

庭審時，李男坦承確實有和小芳發生過2次關係，但強調未有任何妨害性自主的犯行。李男還向法官反控指出，2人在交往期間小芳就已劈腿5次，這次分手後不到5天，小芳就立即和前男友復合，讓他以為又被劈腿，才南下找小芳理論。李男強調，2人在過程中雖有爭執，但後氣氛逐漸和緩，在小芳的同意下，將前男友的照片和對話紀錄全部封鎖刪除，2人決定複合，後面才會自然而然的發生關係。

李男也主張，若小芳真的被自己強暴，他在過程中並未對小芳友壓制動作，小芳也無出現反抗行為，此外，小芳住處的隔音較差，若真的被他強上，也有機會大聲呼救卻不求援，後續還和他同床一晚，直到下班後報案，還是在前男友的慫恿下向警方指出有遭到性侵。李男質疑，小芳本身為醫院護理師，為何不再上班的時候驗傷採證，且其私密處皆無明顯外傷，顯見其並無壓制或抵抗行為。

但小芳卻證稱，李男在她的手機看到她和前男友復合後一起去吃晚餐的訊息和照片，就用手用力捏她的臉頰，要求她把所有和前男友有關的資料全數刪除加封鎖，若不從就要把手機摔爛，小芳未回應，但李男見狀怒回小芳「妳再不回答我就打下去」，手也抬起作勢要打，還怒對小芳表示「如果妳要和前男友復合，也要等三個月後，在我交到女友前不能跟前男友聯繫，不然被我發現一次就要到妳工作的醫院堵人，見一次打一次」、「這三個月內在我交到女友前，如果我要你陪我做什麼，妳都要馬上到」等語，事後李男情緒失控，將小芳拉起又推倒3次，並對她性侵得逞。

一審法官審查兩人的對話紀錄發現，小芳對於李男的訊息或電話皆未回應或接聽，也曾明確的對李男表示「希望妳能找到適合你的女孩，未來一切順利」等語，而小芳事後也出現創傷症候群的現象，不採信李男的證詞，依強制性交罪2罪，分別判其有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年6月。

李男不服，上訴二審被駁回後，再上訴到最高院，並再次主張若在性侵的狀態下，小芳的陰道應為乾澀，強行插入，必有撕裂傷或紅腫等症狀，但驗傷診斷書上均無傷勢，認為小芳所述與診斷書不服，主張2人是合意性交。

最高法院審理後認為，李男的犯行明確，原審量刑無誤，且證據等皆顯示李男明確違反小芳的意願，對其強制性交得逞，至於李男所主張之事，惟因小芳因擔心受到傷害，並無強烈抵抗動作導致，事後更出現創傷症候群，並擔心李男再度南下堵人，搬離原住處等，不採信李男的證詞，駁回上訴，全案定讞。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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