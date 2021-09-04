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13歲少女遭性侵懷孕！她剛生下男嬰…隔天被發現「陳屍井內」

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 13歲少女遭人性侵懷孕，生下男嬰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度泰倫加納邦傳出一起悲劇，一名年僅13歲的少女遭人性侵懷孕，日前產下一名男嬰，而家人直到她即將臨盆才得知此事。她擔心家人會因她年幼產子，遭受他人羞辱、為難，令她相當相當傷心，趁家人外出時跳井自殺，震驚社會。

綜合《TIMES NOW》、《今日印度》，這起事件發生於泰倫加納邦卡馬雷德德伊鎮，該名少女是家中6個孩子中第4個女兒，家人直到最近才得知她遭人性侵懷孕。

少女8月31日在家中誕下一名男嬰，家人當晚則外出參加一場宗教活動。她在1日凌晨將男嬰留在家中後離開，待家人返家時，便發現遭獨留家中的嬰兒不斷哭泣。由於少女家屬及附近村民都不願認領嬰兒，警方獲報後與兒童福利部門官員一同前往，將男嬰送醫，所幸他狀況良好。

警方接著搜索附近區域，在少女家1公里外一座農場的井裡發現她的屍體，趕緊進行打撈。根據少女父親的申訴，警方依《印度刑法》及《保護兒童免受性侵害法》相關條款，登記一起性侵案件。

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