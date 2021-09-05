快訊／台中2空姐曾「密切接觸」確診機師　PCR結果出爐

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

長榮航空日前爆發3名機師「突破性感染」，被高度懷疑是「Delta變種病毒」入侵；其中台中2名空姐與染疫機師曾有密切接觸，其同住家人、親友也接連遭匡列，並送往集中檢疫所隔離，幸今2名空姐及其家屬採檢結果出爐，PCR結果皆為陰性。

▲台中2名空姐曾與確診機師有接觸，所幸空姐及其家人採檢結果皆為陰性。（示意圖／記者李毓康攝）

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台中市府指出，有關國籍航空機組員確診案，市府團隊第一時間啟動疫調並掌握相關訊息，迅速安排相關接觸者至集中檢疫所隔離及採檢PCR，初步檢驗結果皆陰性。

衛生局表示，國籍航空確診機師無台中市足跡，本案依指揮中心規範，擴大匡列接觸者，密切接觸者會於入所時、第5天、隔離期滿前採檢PCR，另接觸者之同住者(預防性隔離)，於入所日、第5天採檢PCR，採檢PCR皆陰性後可於第6天解隔。

台中市目前共匡列密切接觸者2人及接觸者的同住家人9人(案16120密切接觸者1人、接觸者同住者2人及案16119密切接觸者1人、接觸者同住者7人)，其中案16119的密切接觸者已隔離，初步PCR採檢為陰性；另外10人安排入住集中檢疫所隔離，採檢PCR 全數陰性。

衛生局將持續追蹤相關接觸者健康狀況，並主動積極配合各項防疫措施，防堵Delta變異病毒株進入社區。