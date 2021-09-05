北市1境外解隔回社區「被通知染Delta確診」　緊急匡列2圈接觸者

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

長榮航空機師染疫受關注，已有3名機師、1名機師兒確診，其中有1名機師還是感染印度變異株Delta，使中央緊急發出110萬封細胞簡訊，提醒民眾注意。台北市副市長黃珊珊透露，北市先前曾有隔離17天期滿後，回到社區生活的境外回國民眾，由於中央基因定序結果緩慢，事後才知道是DELTA病毒，緊急召回並採檢確診，只好趕快匡列接觸者。

黃珊珊5日上午於臉書提及，好不容易降到二級後開始全國無新增確診，台北也多天「+0」，好不容易慢慢回到正常生活，但是最近好像又回到5月初的噩夢，而這一次是更可怕的DELTA變種病毒，面對全世界都還在燒，台灣也不可能完全鎖得住，只能面對它、努力解決它。

黃珊珊透露，之前台北市檢疫所曾有隔離17天期滿後回到社區生活的境外回國民眾，因為中央基因定序的結果較緩慢，曾有1例是已經解隔離回家，中央才通知北市是Delta病毒，再緊急召回並採檢為陽性確診，進一步匡列解隔離後的第一圈接觸者、第二圈接觸者的接觸者，並採集中移住到檢疫所，但同時也被第二圈接觸者抱怨，「為何要匡列他們？」

黃珊珊指出，自己很慶幸先匡列了第一圈與第二圈，第二圈是接觸者的接觸者，但沒有與確診者接觸，依原有規定是不用隔離的，「我當時也不知道該不該隔離第二圈，但對於Delta病毒必須更加謹慎，我只好當機立斷跟同仁說第二圈先隔離，有事我負責。」而這些人至今都還在隔離當中，「造成大家的不便，我真的很抱歉！」

面對長榮機師案件，黃珊珊說，中央也採取了第二圈預防性的隔離方式，因為Delta的傳染力太強，小心一點還是比較好。這次機師第一圈、第二圈對象很多，北市有接獲通報第一圈接觸者有2處，一處是探訪家人，另一處是未營業的店家，都沒有用公共運輸工具，而且都有特定對象，所以該匡列的對象都已經匡列。

黃珊珊表示，這次希望第一圈及第二圈匡住能阻斷傳播鏈，現在台北市的集中檢疫所或防疫旅館，只要是境外移入，全都比照DELTA病毒的處理方式，解隔前要再採檢兩次陰性且確定基因定序才能解隔離，堵住任何可能的破口。