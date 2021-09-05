混血嫩模墜樓亡！檢今早相驗　夫拿她乾淨衣物悲奔殯儀館

記者黃彥傑／台北報導

北市一名22歲羅姓台捷混血嫩模4日晚間11時許墜樓身亡！據悉，事發當時，有民眾發現羅女從社區大樓墜落後，卡在外牆的管道上明顯死亡。由於她2日曾被通報失蹤，警方事後也立即到場採證，並將遺體移至殯儀館。檢方5日上午替羅女相驗，而其丈夫也在早早就在現場等候，並在相驗結束後拿來羅女的衣物要給她更換。

▲混血嫩模相驗，丈夫悲痛抵達殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲，她時常貼出性感生活照，還曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV，姣好外貌成功吸引到不少目光，但貼文有時會出現負面情緒。

然而，就在2日當天，羅女丈夫曾報警表示，羅女情緒不穩，隨時有可能尋短，要警方協助留意，但沒想到，4日晚間羅女遺體就被發現卡在外牆的管道上，而據社區大樓主委表示，當時還有住戶聽見墜地聲，趕緊爬上頂樓仔細向下查看，驚覺大樓外牆的管路有被重壓的痕跡，仔細找尋後才發現羅女遺體。

警方初步調查，羅女衣著完整，目前初步排除外力介入，事後也在現場採證並將遺體移至殯儀館。檢方5日上午替羅女相驗釐清死因，而羅女丈夫也全程守候在一旁，並在相驗結束後拿來羅女的衣物要給她更換，至於詳細案情，則須待羅女丈夫情緒平穩後，再由警方製作筆錄來釐清。

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