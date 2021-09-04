影／現場畫面曝！長榮急召300機組員採檢　專車送集中檢疫所隔離

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空3名機師8月底返台後出現確診案，長榮航空4日緊急召回300名機組人員回南崁總部進行採檢，同時擴大各機隊全面普篩，針對案16120機師於7天加強型自主健康管理期間，還與友人餐敘，並至診所就醫卻未依法事先聯繫當地衛生局，已違反疾病管制署與民航局規定，長榮公司紀律評議委員會一致決議對該機師做出免職處分，即日起生效。

▲針對3名機師確診案，長榮航空4日緊急召回300名機組人員回南崁總部採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲針對3名機師確診案，長榮航空4日緊急召回300名機組人員回南崁總部採檢，採檢後搭乘專車至檢疫所隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長榮航空3名確診機師都曾完整接種疫苗，今天上午公司緊急召回機組人員至南崁總部採檢，其中近300名芝加哥航線之機師與機組人員接受採檢，結束後搭乘專車到集中檢疫所進行隔離，長榮航空公司也宣布，台北飛往芝加哥航線即日起停飛。

長榮航空今天表示，已完成2劑疫苗施打的機師（案16120）於近日確診，經疫調發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間曾友人餐敘，並至診所就醫時未依法事先聯繫當地衛生局；8月30日執勤台北飛布里斯本勤務前，未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」。該機師已違反疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」。

▲針對3名機師確診案，長榮航空4日緊急召回300名機組人員回桃園市蘆竹區南崁總部採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長榮航空已於9月3日展開事實調查，今日上午10時公司召開紀律評議委員會，根據調查證據，認為案16120機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，經過紀律評議委員會一致決議，對案16120機師做出免職處分，即日起生效。

長榮航空強調，公司一向遵守政府的防疫政策並嚴守防疫立場，對於違反防疫規定同仁，本著勿枉勿縱的態度，決不會寬貸。

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