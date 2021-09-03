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社會 社會焦點 保障人權

他返台見防疫旅館禁菸秒落跑　躲另家飯店被揪恐挨罰百萬

記者沈繼昌／桃園報導

呂姓男子1日下午搭機返台，後搭乘防疫計程車前往桃園某防疫旅館欲入住，卻因旅館禁菸，未完成入住手續隨即轉身離去並失去聯繫，桃園警方接獲通報後立即展開追查，透過手機資訊掌握呂男落腳處，2日晚間在另一處旅館發現呂蹤跡，隨即送往集中檢疫所安置，桃園市衛生局則依違反傳染病防治法等條例裁罰，最重恐將面臨百萬元罰鍰。

▲呂姓男子本月1日從大陸廈門搭機到松山機場，搭乘防疫機乘車到桃園欲入住防疫旅館，卻因旅館禁菸，隨即轉身落跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子本月1日從大陸廈門搭機到松山機場，搭乘防疫機乘車到桃園欲入住防疫旅館，卻因旅館禁菸，隨即轉身落跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，42歲的呂姓男子本月1日從中國廈門搭機返台，從松山機場搭乘防疫計程車轉往桃園市欲入住防疫旅館，結果旅男進入防疫旅館時，疑因不滿旅館禁菸規定，還未完成入住手續隨即轉身離去，同時失去聯繫，桃園市衛生局發現後通知警方協尋。

▲呂姓男子本月1日返台後入住桃園防疫旅館，卻擅自離開失聯，桃園警方2日晚間在轄區某旅館尋獲呂男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子本月1日返台後入住桃園防疫旅館，卻擅自離開失聯，桃園警方2日晚間在轄區某旅館尋獲呂男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方成立專案小組追查，根據呂男手機訊號逐步查出可能在桃園市某旅館落腳，結果警方沿線追查，果真發現呂男在桃園區某處旅館住宿，呂男辯稱自己很疲累，因該旅館禁菸，才想換旅館入住等語，警方於2日晚間10時許尋獲後立即與衛生局人員聯繫，將呂男強制送往集中檢疫所安置。

▲呂姓男子擅自離開防疫旅館且失去聯繫，桃園警方2日晚間尋獲後聯繫衛生局，強制送往集中檢疫所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子擅自離開防疫旅館且失去聯繫，桃園警方2日晚間尋獲後聯繫衛生局，強制送往集中檢疫所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局指出，因呂姓男子違反規定且擅自離開防疫旅館，將依違反依傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例進行裁罰，最重恐面臨100萬元裁罰。

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