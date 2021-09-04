台灣社交距離app「每天無接觸」...仍收到簡訊！他崩潰：足跡根本沒重疊

▲長榮有2名機師確診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李芷萱／綜合報導

指揮中心今（4）日針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送110萬筆警示簡訊，引起眾多民眾灌爆衛福部粉專，甚至有民眾「台灣社交距離app」每日與確診者紀錄都是無接觸，也收到警示簡訊，不滿直呼「根本沒去過確診者去過的地方！」

長榮2機師日前確診、其中案16120的兒子也染疫，相關足跡遍布多個縣市。陳時中今日在疫情記者會上表示，將針對曾與長榮機師及其家人群聚事件之確診者接觸活動軌跡重疊者，於在下午2點30分後發送疫情警示簡訊。然而許多民眾收到簡訊卻一頭霧水，「所以到底足跡在哪裡？？這樣很困擾耶」、「只有我覺得簡訊是亂發嗎？根本沒去過那些地方....」、「應該公布正確的足跡！收到的人ㄧ頭霧水。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中4日表示，發送110萬封警示簡訊。（示意圖／指揮中心提供）

此外，也有民眾透露，安裝台灣社交距離app後，每天都收到「沒有和確診者接觸」的通知，目前也沒有和指揮中心公布的確診者足跡有重疊，對於會收到簡訊感到相當不解，認為至少應比照過去群聚疫情公布發送簡訊的範圍，或是更詳細公布確診者足跡，避免造成社會恐慌。

不過，本站先前曾報導《「台灣社交距離APP」離確診者2公尺通知 2前提做到才有效》，「台灣社交距離」app雖可偵測是否曾經與確診者接觸，但前提是須和確診者距離兩公尺內且同時接觸兩分鐘以上，以及確診者需要下載app並開啟藍芽，才能發揮效果。

針對許多民眾未曾到足跡公布之處卻收到簡訊，指揮中心發言人莊人祥表示，此波簡訊也未如過去群聚事件，有特定匡列範圍，由於個案活動軌跡繁多，全台都有可能收到，但發送點還是以桃園為主，曾經公佈過足跡的雙北、新竹、苗栗、高雄等縣市民眾，也可能收到簡訊。