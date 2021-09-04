報關人員痛毆海關關員　挾怨報復！無證闖入倉區

▲某報關行吳姓男子，懷疑關務署某官員常以他洽公時藉故刁難，竟趁其在等待接駁車時出言恐嚇與藉機毆打成傷。（圖／翻攝自航警局官網）

記者沈繼昌／桃園報導

在某報關行工作的吳姓報關員懷疑關務署台北關陳姓官員，經常在其洽公報關時藉故刁難，本月1日發現陳姓關員上班前等待機場接駁車，上前出言恐嚇還出手毆打成傷，3日在台北關政風室人員陪同到航警局報案，吳姓報關員坦承曾毆打陳姓關員，航警局偵訊後依傷害、恐嚇與妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局指出，年約60歲的吳姓報關行員工，懷疑關務署台北關陳姓關員經常在其洽公時藉故刁難因此積怨已深，1日上午發現陳姓關員等待接駁車上班時，上前以言詞恐嚇，隨即出手毆打，導致身體等處受傷，陳姓關員到醫院驗傷後，3日由政風人員陪同下向航警局報案提告。

吳姓報關行員工經航警局傳喚到案坦承曾犯行，也承認曾出手毆打陳姓關員，航警局查出，陳姓關員曾在2015年至2018年間多次查核吳男之報單上資料不全，且曾查獲吳男無證闖入倉儲禁區，吳因而心生怨恨，執意陳刻意刁難他，航警局偵訊後依傷害、恐嚇與妨害公務罪嫌將吳男移送桃檢偵辦。

航警局表示，除對吳男犯行譴責外，重申對挑戰公權力之行為絕對零容忍，為防止機場發生類似案件，將與關務署聯防，提供關員平時或勤務中遭受業者欺凌或恐嚇等情資，以期達到預警功能，目前將在各倉區編排巡守勤務並隨時關心與注意現場海關人員執勤情形，若發現業者無端尋釁或滋擾情事即予從嚴究辦。

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