長榮機師突破性感染　桃園7大防線圍堵

▲針對Delta病毒入侵，市長鄭文燦4日提出包括桃園機場等7大防線需要檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮2名機師在PCR檢測結果尚未出爐時四處趴趴走，還產生跨縣市足跡，已明確違反民航局公布機組員自主健康管理規定，桃園市長鄭文燦4日在防疫專案會議上表示，針對Delta病毒入侵，就到家門口，包括桃園機場、機組員防疫旅館等7大防線必須要檢視，這7道防線都不能有鬆懈，不漏接每一顆球，才不會形成防疫破口。

鄭文燦指出，針對Delta病毒入侵，特別有7大防線必須要檢視。第一，桃園國際機場，市府將會同機場、民航局，檢視機場採檢站與入境採檢動線。第二，機組員防疫旅館，因應機組員居隔改為5+9，旅館數量從3家增加至5家，必須為機組員專用，不能混住。第三，華航及長榮園區，市府將進行防疫檢查。第四，一般民眾使用的25家防疫旅館，其中有60%是非桃園市籍民眾入住，市府針對其健康管理與防疫動線進行檢查。

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▲針對Delta病毒入侵，市長鄭文燦提出包括桃園機場、機場採檢站等7大防線需要檢視。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

第五，桃園提供533輛防疫計程車，將加強防疫車隊健康管理。第六與第七道防線，為責任醫院和防疫旅館採檢站，桃市共有8個防疫旅館設有採檢站，以便入境旅客於解隔前進行二採，不管是醫院或防疫旅館的採檢站，都將再強化採檢動線安排，避免接觸感染。

鄭文燦強調，Delta病毒進來以後，就在家門口，這7道防線都不能有鬆懈，不能漏接每一顆球，才不會形成防疫破口。

此外，航空公司外站與過境旅館，管制政策不如台灣嚴格，應落實24小時錄影監視與一次性房卡，容易形成風險。國境無法全面封閉，航空公司仍需維持量能，外站防疫管理非常重要，建議民航局與指揮中心應派員到外站檢視，以確保執勤泡泡確實達到防疫計畫標準，避免航空公司外站成為入境風險。

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