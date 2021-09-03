勿重蹈「3+11」覆轍　民眾黨籲：航班機組員應居家隔離14天

▲民眾黨建議，中央應採納機師工會建議，長程航班機組員必須比照一般旅客「居家檢疫隔離14天」。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

Delta病毒透過邊境再度入侵國門。民眾黨呼籲，指揮中心不要重蹈「3+11」的覆徹，無論是先前實施的「0+7」或即日起實施的「5+9」，都無法確保不會再傳出「突破性感染」，應該立即採納機師工會建議，長程航班機組員必須比照一般旅客「居家檢疫隔離14天」，且檢疫期滿前不應派飛執勤。

民眾黨指出，疫情仍在國際間肆虐，即使接種完2劑疫苗，仍有可能出現突破性感染，目前累計已有3名機師因此確診，並且已開始傳染給自己家人，指揮中心至此終於願意提前加嚴機組員防疫措施。

事實上，指揮中心8月28日開始實施的檢疫措施當中，對於完整接種2劑疫苗者，僅要求入境日或隔天進行PCR檢測陰性後，再進行7天加強自主健康管理，也就是俗稱的「0+7」，但從這次機師突破性感染的案例來看，規定顯然過於寬鬆，自主健康管理期間將可能傳染給家人。

民眾黨指出，接連出現3起機師突破性感染事件，指揮中心也宣布原本9月15日才要加嚴的機組員檢疫措施，提前至今天實施，完整接種疫苗的長班組員改為「5天居家檢疫採陰+9天加強自主健康管理」，更因3名機師都曾執飛美國芝加哥航班，下令執飛芝加哥航線的機組員，入境後須至指定處所檢疫14天並進行3次篩檢。

然而Delta疫情嚴重的國家不只美國一個，檢疫14天的規範卻僅限於執飛芝加哥航線的機組員，這樣真的足夠嗎？

民眾黨提到，機師工會發表聲明指出，在還沒有進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前，應該儘速規定讓長程航班機組員，返台後居家檢疫14天，檢疫期滿前不應該派飛執勤。另外，外站零接觸政策在國外解封後受到非常高的挑戰，指揮中心也應該重新做出風險評估，提出新的作為，降低機組員在外站感染的機率。

民眾黨說，有了「3+11」與「諾富特」的前車之鑑，面對傳染力極高、病徵多樣且病程快的Delta變異株，我們完全沒有大意的本錢，當機師工會都主動發聲要求更嚴格的檢疫措施時，指揮中心不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳，此時此刻，沒有什麼能比防堵Delta病毒重要。