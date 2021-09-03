開學第3天爆確診！北科附工「停課14天」…學生PCR後陸續離校

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

長榮再爆2名機師「突破性感染」，其中一名機師的兒子也被通報確診，由於機師兒曾於9/1桃園北科附工開學時到校上課，全校停課14天，師生也被匡列採檢，3日傍晚5時許，部分學生檢測完後陸續提著大包小包離開校園。

▲▼北科附工學生進行PCR後，陸續離開校園。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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日前指揮中心公布，一名長榮機師接種2劑AZ疫苗後確診，為首例機組員「突破性感染」的案例，3日又添2名長榮機師已施打過2劑疫苗仍確診的案例，其中一名機師的同住家人、就讀北科附工的10多歲兒子也確診。

桃園市政府緊急要求校方停課至9/16，並匡列包括同班同學、老師、同住家人共142人進行居隔採檢，另外再匡列日、夜間部學生、全校教師、外校師生共2703人進行自主健康管理加採檢，共計2845名接觸者採檢中。

3日傍晚5時許，北科附工部分學生採檢完畢後陸續離開學校，由於校方宣布停課不停學14天，全校將於9/17日復課，只見學生們以紅色大塑膠袋裝教科書走出家門。

一名學生透露，今日中午吃飯時，學生之間都有使用隔板，目前還有約一半的學生正在採檢中，做完就可以離開了，學生間也會討論此事，校方預計4日告知採檢結果。