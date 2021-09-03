快訊／疑染Delta機師足跡擴大　夫妻到高雄按摩5hrs＋超商面交

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府衛生局緊急在3日下午17點半左右發出通知，表示接獲桃園市通報，全國案號16119的50多歲的長榮機師在8月21日時，跟太太有來到高雄市，除了前往三民區正舒馥純推拿館停留5個小時之外，還有到鼓山區統一超商文信門市外頭面交物品，隨後返回桃園住家，目前已經匡列2人，PCR檢測皆為陰性。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（資料圖／高雄市政府）

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高雄市衛生局說：50多歲的長榮機師在8月21日跟太太開車南下高雄，專程前往三民區正舒馥純推拿館(高雄市三民區鼎中路753號之6)停留約5小時。而中途也到鼓山區7-11文信門市外停留約3分鐘，跟賣家面交網購物品後隨即離開返回推拿館，等待太太做完推拿後直接開車北上返回桃園住家。

▲高雄市政府公布長榮確診機師的足跡 。（圖／高雄市政府提供）

疫調匡列密切接觸者1人，並且集中隔離檢疫、一般接觸者有1人並安排採檢，這2個人經過快篩與PCR結果皆陰性。高雄市衛生局表示依據中央流行疫情指揮中心公布，這名機師已完成2劑疫苗接種滿14天，研判為突破性感染，雖未完成基因定序，但是國際主要流行Delta異病毒株。同時長榮機師在8月31出現症狀，可傳染期並未包含8月21日在高雄市足跡，雖然研判傳染風險不高，市府防疫團隊謹慎以對。