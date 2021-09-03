昨晚知確診…北科附工沒停課「2千人到校」遭罵翻！市府回應了

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

長榮再爆2名機師「突破性感染」，其中一名就讀桃園北科附工的機師兒子也被通報確診。校方2日晚間11時許得知學生PCR陽性卻未即時停課，讓不少家長氣炸，對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜回應了。

▲北科附工2日晚間就知學生確診，卻未即時停課，引爆家長不滿。（圖／記者沈繼昌攝）

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北科黃姓教務處主任指出，2日傍晚接獲接獲學生家人通知，指學生的父親確認PCR檢測為陽性，該學生進行居家快篩也是陽性，隨即在晚間7、8點時告知導師，並立即前往醫院進行PCR檢測，於晚間11時許確認，PCR陽性反應，校方緊急於第一時間依規定通報。

而北科附工也緊急於3日下午宣布停課，市府針對2845名接觸者進行PCR篩檢，而校方也廣播告知校內師生，須等到PCR檢測完後才可離校，讓不少接獲消息在校門外等待的家長氣炸，質疑昨天晚上就知道有學生確診，為何還要讓2千多人到校。

對此，詹賀舜表示，長榮機師2日先確診，通報地方後進行緊急匡列，機師兒採檢結果於2日晚間將近12時出爐，市府判斷「時間太晚」，已經無法通知全校停課，所以先緊急通知該班停課，其他師生仍到校，但須全面採檢。

至於昨天就知道有學生確診，為何還讓其他學生到校，因家長染疫到學生確診間的作業時間，造成今天該停課學生仍到校的局面，是否應該改變停課SOP，更改為家長染疫、學生直接停課，市府則回應，「一樣學生確診才停課」。