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社會 社會焦點 保障人權

16年前簽下保證書！小三和他天雷勾地火產子　正宮崩潰

▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲陳姓女子的老公在2004年外遇洪姓小三，未料9年後卻再度和洪女舊情復燃，還生下一子。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／高雄報導

陳姓女子2004年發現洪姓小三和老公多次發生關係，怒告其通姦，判刑確定，當時洪女還簽立保證書向陳女承諾，保證不再騷擾她的家庭。孰料去年7月，陳夫卻主動向陳女坦承，和洪女再度交往，2人更生下一子，由陳夫認領，洪女更冒用陳夫的臉書帳號，PO文指出「我是你的老公嗎？三十年了，你把我當你的奴才...離婚吧」等語，向親友告知陳女婚姻已有裂痕，陳女知道後相當崩潰，怒對洪女求償300萬元。高雄地院審理後，判洪女應賠償陳女30萬元。

陳姓女子和老公結婚後，在2004年間發現老公和洪姓女子外遇，2人更多次發生關係，怒將洪女告上法院，洪女被判刑確定，更簽下保證書向陳女保證不再介入他們夫妻倆的婚姻，原以為外遇事件可以就此落幕，未料去年7月底，陳夫卻主動向陳女坦承自己外遇，外遇對象仍是15年前的洪姓小三！陳夫還向陳女指出，他們2人在2014年生下一子，並在同年9月底將孩子認領。

而承諾不介入陳女婚姻卻違背承諾，不但再度介入陳女婚姻還幫陳夫生下兒子的洪女，在同年12月底，冒用陳夫的臉書帳號，在臉書PO文寫下「我是你的老公嗎？三十年了，你把我當你的奴才，現在又成了你的專屬司機，請你認真思考一下還是那句話：離婚吧！」、「恩愛是表現，內心其實...」、「是充滿怨恨與無奈」、「讓你擔心了，我們正討論簽字」等語，告知其親友夫婦間的婚姻已出現裂痕。陳女知道後崩潰到無法入睡，多次因失眠問題到身心診所求診，怒向洪女求償300萬元。

但庭審時，陳夫向法官證稱，2005年洪女被判刑後便沒有再和洪女聯絡，直到2年後因工作重新和洪女聯絡上，而2人真正以男女朋友關係交往並發生性行為的時間應為2013年至2020年9月間。

高雄地院審理後，認為洪女明知陳夫為已有配偶之人，卻與其發生性行為，破壞陳女的婚姻共同生活之圓滿安全與幸福，侵害其配偶權屬實，但審酌雙方身分資力與其侵害程度，考量陳女所受精神上痛苦程度，判洪女應賠償陳女30萬元為適當，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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