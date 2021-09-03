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機場3度入境病毒！網狂抖「3+11復刻版」哭求1件事：才快要清零

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲有3名機師突破性感染。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名長榮航空機師打過2劑AZ疫苗，但仍感染Delta病毒，今（3）日又傳出2名機師突破性感染，其中一人的小孩也確診，因此指揮中心稍早宣布，即日起至9月9日，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施。消息曝光後，不少網友直呼，又是機師惡夢，現在好不容易要清零了，結果又有病毒入境。

指揮中心稍早表示，因應境外移入Delta變異株疫情，即日起至9日，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施。

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措施包含以下：
1.集會活動人數上限降為室內50人、室外100人
2.賣場及超市加強人流管制
3.醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視。陪病及陪伴者限1人
4.其他防疫措施仍依二級警戒標準辦理

▲▼加強桃園市二級警戒。（圖／指揮中心提供）

▲加強桃園市二級警戒。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，不少網友都到《ETtoday新聞雲》粉專底下留言透露擔憂，「又來...拜託一下機師可以隔離久一點嗎」、「就不能直接14天嗎？可以讓大家安心一點嗎」、「又是機師3+11復刻版」、「學不乖311的教訓」。

還有網友在PTT的HatePolitics板上，以「為何又會發生機師讓病毒入境這種事」為題發文，提到之前第一次爆發時人心惶惶，所幸最後有壓下去，第二次爆發後，全台確診數來到3位數、三級警戒長達2個月，現在好不容易快要清零了，結果又來一次。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「覺得有沒有打疫苗都要一律14天了」、「疫苗是保你不重症，但真的要防止擴散還是得靠隔離了」、「機師到底要幾次啦」。不過也有些網友表示，「當打完兩劑疫苗還是確診，是能怎樣」、「突破性感染，無解」、「打完兩劑疫苗還是確診」、「人家打過兩劑疫苗」。

▲▼9/3強化國籍航空公司機組員返臺防檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲即日起強化國籍航空公司機組員返臺防檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

根據「交通局民用航空局」指出，長程航班（入境旅遊疫情第三級地區）的返台機組員若未接種疫苗、1劑疫苗未達2週者，8月28日起採7天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+7天加強版自主健康管理（第14天抗原快篩）；接種1劑疫苗且滿2週但尚未句完整疫苗保護力者，採5天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理（第9、14天抗原快篩）；完整接種2劑疫苗2週且抗體檢測陽性（每3個月監測）者，採7天加強自主健康管理（結束日PCR陰性）。

至於短期航班，未接種疫苗、1劑疫苗未達2週、曾接種疫苗（1劑滿2週）者，採14天自主健康管理+每14天PCR採陰（得採深喉唾液）；完整接種疫苗（已滿2週+抗體陽性）者，採自我健康監測+每14天PCR採陰（得採深喉唾液）。

不過指揮中心稍早也宣布，為了提前加嚴機組員防疫措施，即日起打過2劑疫苗者返台仍需進行5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不得在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿檢疫。

►2長榮機師、1小孩高度懷疑Delta　桃園即起至9／9「強化二級警戒」

►防Delta破口！即起機組員返台「居檢5天」　打完2劑也得關

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