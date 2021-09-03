名醫神預言！才說擔心釀破口「機師兒就中鏢」　曝1件事很危險

▲已有3名機師突破性感染。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男29日表示，長榮機師突破性感染那例「就是下一個破口最可能產生之所在。」如今，已累計3名機師突破性感染，且其中一人的小孩也確診，沈政男再度重提先前所言，並提醒如果接種2劑AZ疫苗仍會突破性感染，那施打2劑AZ的醫療人員，疫苗保護力到底夠不夠呢？

本站曾報導《雙北暴增13本土 醫曝「最該擔心那例」！恐成下一個破口》，沈政男日前表示，雙北社區幾乎沒有病毒了，那13例不會影響清零進程，但是長榮機師突破性感染那例「就是下一個破口最可能產生之所在。」

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今（3）日傳出2名機師突破性感染，其中一人的兒子（案16122）在桃園讀高中，結果也染疫，Ct值11病毒量高，指揮中心高度懷疑是Delta病毒。

▲北科附工緊急停課。（圖／翻攝自臉書）

「大家繫好安全帶，Delta病毒進來了！」沈政男對此坦言，他幾天前就說過長榮機師突破性感染那例最令人擔心，可能會是下個破口。他提到，機師因為接種過2劑AZ疫苗，所以只要在家裡進行加強版自主管理，但如果已經發病，同住家人應匡列為接觸者。

沈政男提醒，紐西蘭防疫完美無缺，但Delta變種病毒8月上旬卻在社區傳播，值得注意的是，紐西蘭發現第1例時，就已經宣布四級封城。因此他也質疑，指揮中心雖採取一些升高警戒的措施，像是桃園採取加強版二級警戒，「但這樣就夠了嗎？」

▲指揮中心今宣布，加強桃園市二級警戒。（圖／指揮中心提供）

沈政男提到，機師兒子的學校雖已停課，但機師與機師兒子這幾天有無在社區活動？有沒有在外面餐廳內用？他嚴正建議，「應該考慮，至少在北部，停止開放餐廳內用了！」

沈政男也再次提及之前BNT引發的爭議，說只打一劑BNT真的擋得了Delta病毒嗎？還是要先讓只打一劑AZ疫苗的老人家完成混打、保護高危險族群？

沈政男還透露，如果2劑AZ的突破性感染那麼高，那施打2劑AZ的醫療人員，疫苗保護力到底夠不夠呢？這也是值得大家關注的議題。

本文經沈政男醫師授權引用