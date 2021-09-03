快訊／防Delta破口！即起機組員返台「居檢5天」　打完2劑也得關

▲機組員防疫規範趨嚴。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，累計已有三名機師打過兩劑疫苗仍確診，指揮中心今日宣佈，提前加嚴機組員防疫措施，即日起打過兩劑疫苗者返台仍需進行5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不得在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿檢疫。

中央流行疫情指揮中心今(3)日說明，近期國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，為持續關注國際疫情及Delta變異株流行現況，同時持續監測國籍航空公司機組員健康情形，並因應本次透過定期監測檢出機師確診事件，「強化機組員返臺後防檢疫規定」將提前至即日起今(2021)年9月3日全面實施， (原訂為自9月15日起強化機組員返臺後防檢疫規定)。

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▲強化國籍航空公司機組員返臺防檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，於本次群聚事件感染源釐清前，該家國籍航空公司執飛美國芝加哥航線之機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢；同時，為求慎重，亦將回溯及召回過往14天(8月21日至9月3日)曾執飛該航線之機組員，進行檢疫及採檢等應變措施。