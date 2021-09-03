修築堤防延誤愧對國家人民！陸軍上尉舉槍自盡　軍方立碑永誌

記者蔡佩旻／雲林報導

今日「九三軍人節」各地舉行秋祭國殤典禮，雲林濁水溪畔一處「庭甫堤」鮮少人知，此命名是為紀念60多年前帶隊修築堤防抗洪的中尉軍官徐庭甫，他因工程延宕覺得愧對國家、鄉民舉槍自盡，當年鄉民不捨他因抗洪犧牲，建碑紀念。今日陸軍砲兵部隊測考中心與莿桐仕紳於此舉辦簡單隆重祭典，也讓「庭甫堤」曝光。

▲為緬懷故陸軍徐庭甫上尉，感念其為國家犧牲奉獻精神，今天祭典軍方及地方仕紳為英勇殉職的故陸軍徐庭甫上尉虔誠地上香、獻花表達最高敬意，祭典簡單隆重。 （圖／記者蔡佩旻攝）

為緬懷故陸軍徐庭甫上尉，感念其為國家犧牲奉獻精神，今天祭典由陸軍砲兵部隊測考中心少將指揮官莊有凱擔任主祭官，雲林縣後備指揮部指揮官林武慶、莿桐鄉長林靖焜與鄰近多位村長、村民也都出席陪祭，為英勇殉職的故陸軍徐庭甫上尉虔誠地上香、獻花表達最高敬意，祭典簡單隆重。

陸軍砲兵部隊測考中心少將指揮官莊有凱回憶分享道，2013年提防重修時任職參謀主任，當時此處為泥土提防，伴随四合村居民從小成長之遊憩空間，當時的四合村長廖西平向國防部提及，此處豎立半世紀的「庭甫堤」紀念碑，因堤防老舊逐漸湮沒於荒煙蔓草中，但此碑應該被公開讚揚。此提議被受到重視，國防部也撥了修建款配合第四河川局改善環境美化。

▲陸軍砲兵部隊測考中心指出，數十年來地方仕紳均會參與軍方在清明節及九三軍人節於此低調舉辦的春、秋祭典，儀式雖簡單、但其意義重大，祭典莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）



莿桐鄉長林靖焜表示，庭甫堤位在濁水溪莿桐麻園段為2013年10月4日修建完竣，據當地耆老回憶，徐庭甫原屬陸軍預備第七師第二十團第二營上尉訓練官，並暫調軍工協建雲林麻園橫堤之力行總隊第二大隊第六中隊兼上尉中隊長，八七、八一水災後，帶領官兵和鄉民修築因水患潰堤堤防。

據悉，1961年該部隊奉命執行興建雲林麻園橫提工程，因雨季提前來臨，致使工程無法如期完成，徐庭甫上尉因責任心強烈，自引為恥，便於軍工完成之日1961年7月1日清晨於工地含愧舉槍自盡，並留遺書「工作不能完成，實在對不起國家、長官和老百姓。這是我的無能，不是工作人員不努力，我再沒有辦法見人了。」

▲陸軍砲兵部隊測考中心指出，數十年來地方仕紳均會參與軍方在清明節及九三軍人節於此低調舉辦的春、秋祭典，儀式雖簡單、但其意義重大，祭典莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

當時，臺灣省政府周至柔主席，及徐庭甫上尉所屬單位團長吳吞上校，為軫念徐庭甫上尉愛國愛民精神，及其忠勇志節，特將徐庭甫上尉負責施工之麻園橫堤，易名為「庭提」，其精神與戮力從公之情操可貴，誠不愧為凜然之革命志士，豎立碑文以崇敬，如今，隨著歲月的遷進現已鮮少人知。

陸軍砲兵部隊測考中心指出，數十年來地方仕紳均會參與軍方在清明節及九三軍人節於此低調舉辦的春、秋祭典，儀式雖簡單、但其意義重大，祭典莊嚴隆重。

▲徐庭甫上尉負責施工之麻園橫堤，易名為「庭提」，其精神與戮力從公之情操可貴，誠不愧為凜然之革命志士，豎立碑文以崇敬，如今，隨著歲月的遷進現已鮮少人知。 （圖／記者蔡佩旻攝）



►Her今天推出「SK-II明星商品」





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►快訊／雲林驚爆突破性感染！打2劑疫苗返國 居隔PCR陽性確診

►詭異畫面曝！女騎士被車撞陀螺翻 躺地雙手向天「完成左轉」

►搭小黃70公里提領詐騙款 7嫌娃娃機店被逮！搜出贓款2萬

►幼教師車禍失2子今頭七！母忍痛靈堂見亡兒 家屬怒批肇事者神隱

►幼教師才喪夫又車禍失2子！椎心母曝9歲截肢兒現況 淚謝千萬善款