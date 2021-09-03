他醉駕一路狂飆4違規！辯只吃燒酒雞　一吹氣「酒測值爆表」

▲高雄警18小時內連逮2起酒駕案件。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名年約40歲的鍾姓男子，昨日凌晨2時多騎機車時，被巡邏員警撞見不僅闖紅燈，還違規右轉，一路飆出4項違規，警方隨即趨前攔查。鍾男渾身酒氣，但第一時間還辯只是吃燒酒雞，結果呼氣酒測值高達0.61mg/L，當場被逮捕。

近期逐漸解封，高雄市警察局苓雅分局加強取締酒後駕車，18小時內連續查獲2起酒駕案件。其中，年約40歲的鍾姓男子凌晨騎乘機車時，不僅在路口處闖越紅燈，也沒待轉，並切到禁行機車道，轉彎更沒打方向燈，一路違反4項交通法規，警方立即趨前攔查。

警方攔查後發現鍾男渾身散發酒氣，質問他到底喝了什麼，第一時間鍾男還辯解只是跟朋友吃燒酒雞，買回他家吃。不過，經呼氣酒測值竟達0.61mg/L，他才坦言，吃燒酒雞後又喝了幾杯米酒，當場遭警方逮捕帶回偵辦。

▲楊男在住家附近喝酒，離家距離不到100公尺就被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，2日傍晚6點多，也有一名55歲的楊姓男子騎機車搖搖晃晃，還在路口紅燈直接右轉，警方上前攔查時對他直言「酒味有夠重！是喝多少？看你騎車好幾次都快要摔下去」，楊男則連忙說「不會啦！我不會摔倒」。

楊男呼氣後，酒測值高達0.67mg/L，他才向警方承認，是找朋友在住家附近超商前喝酒解悶，想說離家只有不到100公尺，就心存僥倖想騎車返家，沒想到就遇到警方攔查。

警方表示，兩起酒駕案詢後，皆依公共危險案罪嫌移送法辦。