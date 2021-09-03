父親「打過AZ」中風過世　他質疑疫苗死亡黑數

記者曾俊豪／台北報導

台北市一位馬先生向《ETtoday新聞雲》表示，自己96歲的父親日前因為「缺血性中風」死亡，詢問醫師與施打AZ疫苗是否有關，醫師回覆，「 當然有關係，但要解剖才能知道。」馬先生表示，自己最終沒有選擇解剖，但這樣一來，死亡證明就不會跟施打疫苗有關，「政府應該公布死亡黑數，歸類施打年齡段，避免又有民眾因此喪生。」

馬先生表示，因為父親已經96歲，符合第一波施打名單，因此6月15日就去施打AZ疫苗，「不過，在40天的時候，也就是7月27日，當天九點多鐘他上床睡覺，凌晨兩點多，我母親聽到噠噠噠的聲音

，結果她發現是我父親，用他的手指頭在敲，怎麼就都沒有反應，才發現是中風。」

馬先生提到，自己問了醫生，病因是左頸動脈出現血栓、栓塞，「左頸動脈栓塞以後，你的血沒有辦法達到你的腦部，就造成腦部缺氧，他是缺血性的中風。」

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由於父親年事已高，加上生前有交代，若發生重大事故，不要做侵入治療，因此馬先生選擇用藥物的方式，緩解父親狀況，沒想到，不到48小時，父親就離開人世。

馬先生指出，之後向醫生詢問與「AZ疫苗」有沒有關係，「醫生回應，當然有關係，但是他說必須要解剖才能知道；但你也知道96歲的人高壽過去了，我不可能讓他再去受這麼大的痛苦，所以我們就沒有再做其他解剖或是開顱急救、搶救。」





▲疫苗施打的死亡率在各國引起重視。（示意圖／CFP）

至於為何會將父親的症狀與AZ疫苗連結在一起，馬先生坦言，自己有四個朋友的父母親，在打完AZ疫苗後，也都陸續出現副作用，「同樣的，大家也都沒有做任何的解剖，所以在你的死亡證明上面，出現的就是心肌梗塞或是中風，或所謂的自然死亡。」

由於日本宣布，將第四度贈送台灣AZ疫苗，讓馬先生決定出面，呼籲政府正視疫苗的「死亡黑數」問題。

馬先生提到，「日本AZ又要來了，來了以後，什麼樣，的人，什麼樣的身體健康條件，什麼樣的年紀不適合打，我覺得應該政府要把它歸類出來，避免造成傷害。」

他呼籲，「政府真的應該要查，打了這些疫苗之後，造成的死亡黑數到底有多少

我覺得非常的多！」、「些平均值政府都有，他不做，完全不做，就是掩飾太平，我覺得這個是非常糟糕的一件事。

針對施打疫苗副作用，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥３日表示，本周共接獲80件通報，其中30件屬於非嚴重不良反應事件，37件是其他嚴重不良反應事件，死亡案件則有13件，8件是接種AZ疫苗後死亡，接種莫德納疫苗後死亡則有5件。

▲施打AZ疫苗容易出現血栓副作用；莫德納疫苗則易發生心肌炎 。（圖／食藥署提供）

▲台北市一名96歲老翁施打AZ疫苗，40天後因「缺血性中風」過世。（示意圖／CFP）