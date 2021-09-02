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社會 社會焦點 保障人權

去年送走丈夫今年痛失2子　善款湧入千萬！雲林女師致謝：已足夠

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣水林鄉上月27日發生一起嚴重車禍，林姓幼教師與三名孩子在車禍中造成長子、次子不幸死亡、林老師及三子輕、重傷。林老師去年10月丈夫病逝，家庭雖列低收入戶扶助，生活仍為拮据。案發後各地善心人士捐款，幫助林老師走出困境走出悲慟，今（2）日雲林縣夜市慈愛會先行交予林老師150萬善款。

▲雲林縣夜市慈愛會今日前往林老師兩名兒子的靈堂，先行交予林老師150萬現金善款。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今日再度前往慰問林老師，林老師泣不成聲，感謝社會愛心湧入，支持他們繼續走下去。 （圖／記者蔡佩旻攝）

8月27日上午林老師載3個兒子前往斗六參加弱勢家庭扶助活動，豈料，才剛出門不久即遇劫，車輛經一處產業道路與另輛自小客車發生碰撞，導致林女的車輛失控打轉、翻覆，而車內兩名14歲、13歲小孩因巨大的撞擊力道被甩出車外，當場死亡，9歲么兒右手臂嚴重受傷，到院後緊急送往開刀房截肢，林女則是臉部及頭部有撕裂傷及穿刺傷。

▲雲林縣夜市慈愛會今日前往林老師兩名兒子的靈堂，先行交予林老師150萬現金善款。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲林老師表示，目前眼窩及鼻骨有重建，其他是撕裂傷慢慢在康復中，小兒子手部較嚴重，仍須經過多次清創手術。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善、社會處長林文志與夜市慈愛會理事長陳鴻榮陪同，今日再度前往慰問林老師。社團法人雲林縣夜市慈愛會在事件發生後立即表達協助全部喪葬費用，透過各地攤商小額捐款聚沙成塔，先送150萬元給家屬簽收，應急於喪葬與醫療等費用。後續善款等郵局寄來正確紙本通知，釐清所有捐款者名單與金額，9日再送完整尾數善款給家屬簽收。

林老師今日受訪表示，已與社會處處長討論，社會的愛心已足夠與小兒子努力走下去，在此謝謝大家的善款，帳戶會暫時停掉，「希望大家的愛心一樣留在社會上，供應比我更需要的人。」

▲雲林縣夜市慈愛會今日前往林老師兩名兒子的靈堂，先行交予林老師150萬現金善款。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣夜市慈愛會今日前往林老師兩名兒子的靈堂，先行交予林老師150萬現金善款。 （圖／記者蔡佩旻攝）

事件發生後，在各地善心人士踴躍協助下，喪葬善款在短短2天就達 200多萬元，雲林縣府社會處也湧入2000多筆捐款，累計逾千萬。 雲林縣長張麗善表示，感謝各地善心人士，俗云贈人玫瑰手留餘香必有善報，同時也致送慰助金10萬元表達對林老師一家遭遇的關心與協助；將請社會處積極輔導陪伴林老師母子走出傷痛。

▲▼雲林水林鄉車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓教師8月27日在雲林縣水林鄉發生一起重大車禍，造成車上的三名幼子，2死1截肢的悲劇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社會處長林文志指出，面對此不幸事件致家庭劇變的傷痛，已請縣府北港區社會福利服務中心社工積極輔導陪伴及提供相關協助等事宜；另有關全臺各地善心人士捐款，社會處將以最快速度整理捐款資料筆數、金額，將各界的愛心關懷轉致林怡秀老師，及寄發善款收據給各捐款人，並在社會處網站公開徵信，若有遺漏或有相關問題，請捐款人電洽雲林縣政府社會處(社會救助行政科) 專線電話：05-5522655。

社會處長林文志提到，雲林縣夜市慈愛會於2010年由50位熱心夜市攤商打拼夥伴組成，由小額募集善款幫助無力殮葬家屬貧困人家，該會於2017年在雲林縣立委奔走推動下，立法院三讀通過「艱苦人條款」，使各縣市低收入戶塔位和火化費全免，讓低收入戶身後事更為圓滿，該會於2018年立案登記，更為積極行善施棺。

▲社會處長林文志指出，雲林縣府社會處也湧入2000多筆捐款，累計逾千萬，林老師認為善款已足夠讓她與孩子後續所需，預計將帳戶暫停，讓大家的善心留給社會更需要關注的人。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲社會處長林文志指出，雲林縣府社會處也湧入2000多筆捐款，累計逾千萬，林老師認為善款已足夠讓她與孩子後續所需，預計將帳戶暫停，讓大家的善心留給社會更需要關注的人。 （圖／記者蔡佩旻攝）

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