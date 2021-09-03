「等不到解封」舞小姐抗議！陳時中曝苦衷：得等疫苗覆蓋率破6成

記者崔至雲／台北報導

台南一名施姓舞小姐受到疫情影響，長達數月失業無收入，房租、水電、孩子生活費都繳不出來，不堪負荷生活壓力最終選擇服藥輕生。八大從業人員今（3日）為此上街陳抗，期盼盡速開放八大產業復業。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，施打疫苗覆蓋率未達60%，就不會考慮開放。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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八大產業人員期盼政府盡速鬆綁解封，讓他們得以生活。陳時中表示，經濟部的紓困計畫中有類似的情況，在政府繼續延長警戒的情況下，有些紓困作為。至於何時鬆綁？陳時中說，之前有講過，如果施打疫苗覆蓋率沒有到到一定程度，就不會考慮開放，如果達到60％，就會比較快開放，但近期這波疫情還是要特別小心。

指揮中心於5月中旬起，基於防疫之需，要求包括酒店、酒家與KTV等娛樂場所、八大行業停業，至今已近4個月，台中市一群酒店從業人員今天上午於西區一間酒吧抗議，他們強調4個月沒收入，老闆面臨倒閉，酒小姐、少爺無收入，希望能解封恢復營業，讓他們能賺錢營生。

這群從業人員，今天借用中市西區一間酒吧，高舉「八大無罪」、「請中央聽我們的聲音」、「我們真的快活不下去」，希望中央政府能在有配套措施下准予他們復業，紓困部分能清楚、簡單與明白，條件不要嚴格。

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