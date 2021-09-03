鄭文燦入伍照曝光！黃暐瀚喊：我看了什麼　網驚：歲月像殺豬刀

▲桃園市長鄭文燦在臉書公布自己當年入伍的青澀照片。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）



記者林冠吟／綜合報導

9月3日是93軍人節，桃園市長鄭文燦也在臉書PO文慶祝軍人節的同時，也感謝國軍的辛勞，更PO出一張當年入伍的青澀照，在文末寫下「看著當年入伍的模樣，都快認不出自己了，但是照片裡的真的是我」，引起大批網友回響。

鄭文燦在臉書指出，今天是軍人節，感謝所有國軍弟兄姊妹，不分晝夜守護國家安全，尤其是近一年半以來，全球疫情大爆發，國軍弟兄們在防疫、整頓消毒及救災工作上，各個都是全力以赴，甚至犧牲和家人朋友相處的時間，無時無刻站在最前線，謝謝國軍弟兄姊妹們所付出的辛勞，並在貼文中貼出一張自己當年入伍的青澀照，還自嘲地寫下，「看著當年入伍的模樣，都快認不出自己了，但是照片裡的真的是我」，引發大批網友回響。

名嘴黃暐瀚也在下方留言「三五洞洞拐，我看了什麼~XD」，其他網友也回應「燦哥真腰瘦！」、「呃….燦哥！怎麼猛一看覺得像李應元！」、「市長在台南服役時是真的很瘦！」、「那時候真的很清秀」、「恩恩，臉沒變，身材有變！！」、「歲月像一把殺豬刀」，但也有網友回應「怎麼覺得燦哥，現在比較帥」、「市長是老著放，現在比較帥唷！」