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被朱立倫氣到！鄭運鵬批藍營人品差　主席選舉一到都變黃復興跟班

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者陳煥丞攝）

 記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選局在即，4位候選人馬不停蹄地上節目暢談自己理念。不過，民進黨立委鄭運鵬3日上午引述《聯合報》報導在臉書發文，表示從該新聞可觀察出來，國民黨內為了追求主席權位，讓這些昨日、明日之星們面目全非，或是露出馬腳。

根據報導指出，國民黨主席候選人朱立倫昨受訪談及2022桃園市長選情時，表示有人曾說，最希望桃園被朱立倫打下來的是副總統賴清德，且只要國民黨贏得桃園，「桃園市長鄭文燦就掛一半了」。

對此，鄭運鵬不以為然，反而表示，「國民黨人有個壞習慣，就是喜歡自導自演，對新聞媒體瞎掰民進黨內部怎樣怎樣，這是很沒品的政治說謊行為，簡單來說，民進黨內部的事情，怎麼會去告訴國民黨呢？用膝蓋想也知道是瞎掰」。

鄭運鵬批評，朱立倫要分析民進黨內的競爭，就用自己的認知去講，假託他人的故事只顯得自己心虛而已。而且，用「鄭文燦就掛一半」這麼粗魯的用語，講好聽是朱立倫怕鄭文燦，講難聽一點，朱立倫這幾年自己就無所不敗，民進黨有詛咒他掛掉幾趴嗎？

鄭運鵬說，他常分析，國民黨這一代是「群首無龍」，每一位都是大咖，但沒有一位是人中龍鳳，人品都不行了，怎麼期待他們帶領國民黨走出新局？所以，現在主要競爭者們都公開說對方是敗戰主席，根本沒一個有主張、有擔當的，主席選舉一到，每個都變成黃復興黨部、親中黨員的小跟班而已。

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