在家看台東星空！他看即時影像「驚見流星」：攝影機超猛…網推爆

▲三仙台夜晚的浪漫星空。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景管理處）

記者施怡妏／綜合報導

對於追星人士而言，臺東是觀星的天堂，吹著海風數星星，既悠閒又浪漫，吸引不少人前往，現在不需要大老遠跑到台東，在家也能看到唯美星空，透過東海岸即時影像，可以看到三仙台夜晚的滿天星星，還能看到日出，就連多良車站夜視也超清楚，有網友驚訝直呼「這些即時影像，鏡頭是什麼，這麼厲害！」

原PO在PTT發文，分享「東部海岸國家風景管理處」的YouTube頻道，頻道內提供四個風景區的即時影像，分別是三仙台風景區、加路蘭遊憩區、石梯坪風景區、都歷遊客中心，其中，三仙台的即時影像，到了晚上竟能看到一整片星空，一點一點的小星星在天上閃爍，原PO超驚喜，「剛剛看的時候還看到流星」。

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▲日出也看得超清楚。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景管理處）

原PO激動表示，就連早上的日出都看得一清二楚，太陽從海平面緩緩上升，金黃色的光芒讓人看得好暖心，此外，知名景點多良車站也有架設即時影像，即便是黑漆漆的夜晚，也能清楚看見車站，如此強大的攝影設備讓原PO又驚又喜，好奇「鏡頭到底有多厲害？」

貼文曝光後，網友們紛紛大讚，「好棒的畫面，可以坐在家裡觀星感覺不錯」、「都歷最讚，全天候風景最美」、「海浪聲適合失眠的人」、「上次流星雨看很清楚，還不用出去」、「沒想到夜視鏡頭畫質好到可以看星星」、「謝謝推薦，已訂閱拿來當螢幕風景」。

也有網友聽著多良車站的海浪聲，身心全被療癒，「海浪聲適合失眠的人」、「多良的海浪聲好棒」、「海浪聲好療癒」、「海浪聲好讚喔，很舒壓、「多良的海浪聲是真的啦，不是音效」、「最近都聽海浪聲睡覺」、「多良的海浪聲好棒，希望可以加強收音音質。