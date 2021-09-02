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疫情下的舞蹈「謳咾」　天空舞集：用讚美「重造心的連結」

▲疫情中的舞蹈創作「謳咾」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲疫情中的舞蹈創作「謳咾」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

天空舞集團長蔡福松投入舞蹈教學30多年，前陣子第1次因為疫情停課3個月。在這3個月當中，享受了這輩子難得的空閒。在次隅然機會在海濱步道聽到蟬聲奏響，激起了靈感，創作了今年的舞蹈作品「謳咾」。

2021年covid-19籠罩全球，病毒拉開了人與人間的距離，口罩造成人際的冷漠及疏離。天空舞集今年全新創作以「謳咾」為主題，在讚美聲中舞動為世代加入正能量。在台語中「謳咾」是讚美之意，每個人都希望得到別人讚美，讚美不僅會拉近彼此間的距離，重新創造「心」的連結。

蔡福松表示，在這次新的創作中，天空舞集拋開繁雜樂器的伴奏，改以鋼琴及純人聲的音樂形式，舞者在舞動中偶也會發自內心的歌詠，讓歌與舞更融合貼近，帶來新的視覺享受。

蔡福松說，這段期間我們每天在面對很多負面及死亡的訊息中，令我們身心俱疲，但大地生生生不息，蟲嗚鳥叫永不停歇，我們是否也該放慢腳步敞開心胸唱出讚美的歌？將於本週六下午在桂田酒店三樓藝文中心進行發表，歡迎大家來看這場疫情中的舞蹈創作「謳咾」。

疫情微解封階段，欣賞天空舞集全新舞蹈同時，場域中也有「Umi與KiVi的時光機畫展」，由知名畫家烏米與孫女祖孫傳承溫馨呈現，有嬤孫五年來的點滴紀錄，是最純粹的創作最真的情感呈現。讓舞蹈與畫展充實你假日午后的藝術饗宴。

演出時間為4日14時30分(提前半小時入場)，地點在台東桂田喜來登酒店3樓藝文中心，礙於防疫規定，室內限80人，請儘量提早入場以免向偶。


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謳咾 天空舞集 台東

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