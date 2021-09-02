北市警紀連環爆！廉能楷模假車禍詐保+刑警A毒梟20萬　2人下場曝

▲內湖分局胡姓偵查佐收下毒蟲「資金」士林地檢署依貪汙治罪條例等罪，訊後向法院聲押。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警局督察室發現，南港、內湖分局有2警員涉嫌違反警紀，調查後發現南港交通分隊林姓警員串通友人製造假車禍詐取保險金甚至查詢個資，另內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，被曾逮捕的林姓毒販指控收下20萬元。士林地檢署訊問後，認胡涉犯貪污治罪條例等罪嫌重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，聲請羈押；林員則依詐欺、偽造文書等罪聲請羈押。

已婚胡姓偵查佐（警專29期），被北市警局督察局查到，他在去年7月間查獲林姓男子涉及毒品案，事後林嫌案件被移送後，今年2、3月期間，他聯繫上承辦的胡姓偵查佐，並提供「20萬資金」請求後續司法訴訟減刑，但事與願違仍遭通緝逮捕，他不爽自己已經給資金竟被通緝，便出面指控胡姓偵查佐詐欺。

士林地檢署2日請胡姓偵查佐到案說明，他否認犯罪強調「沒收下，是遭亂指控。」檢方訊後認胡涉犯貪污治罪條例第五條第一項第二款利用職務上之機會詐取財物罪，罪嫌重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，向法院聲請羈押。

▼南港交通分隊警員林姓警員涉嫌製造假車禍筆錄協助詐領保險金。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

至於南港分局交通分隊林姓警員（48歲）則是被發現去年10月間，疑協助熟識的當事人製作不實事故紀錄及查詢個資，申請保險理賠，涉有偽造文書等罪嫌。

檢方2日通知林姓警員及另3名相關涉案人士，偵訊後依偽造文書、詐欺等罪將林員及另1名涉案人向法院聲請羈押。據悉，南港交通分隊林姓警員曾在2016年獲頒「年度廉能楷模」，背後超暖原因竟是因為他不願意收下車禍當事人家屬致贈的紅包1萬元，甚至公開接受市長柯文哲表揚，如今恐自毀前程。