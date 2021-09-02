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竹聯幫派組「詐欺團」騙百萬！車手私吞遭暴打濺血骨折　11人遭逮

記者洪靖宜／高雄報導

一名竹聯幫成員廖姓男子，招募旗下幹部組成詐欺集團，透過通訊軟體遙控車手取款，如果發現車手私吞贓款，就持棍猛打，甚至還將過程拍成影片，手段相當兇殘，南部打擊犯罪中心陸續逮捕廖男、朱男與手下共11人，依涉嫌加重詐欺、傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，解送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

▲廖姓主嫌為首幫派所籌組11人詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方查扣手槍、刀械等物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲廖姓主嫌為首幫派所籌組11人詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方逮捕以廖姓主嫌為首幫派所籌組的詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

刑事警察局南部打擊犯罪中心從165反詐騙資料庫中，發現多起詐欺集團以「解除分期付款」話術詐騙案，只要被害人在購物平臺購物後，他們就會向被害人聲稱因為付款方式設定錯誤，將會遭扣款數次，要求前往ATM機臺解除分期付款，警方從今年6月起陸續查獲何姓車手等5人，追查後發現該集團是以廖姓主嫌為首。

▲廖姓主嫌為首幫派所籌組11人詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲查扣西瓜刀及現金相片 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名25歲的廖姓主嫌是竹聯幫成員，平時都在新北活動居多，他招募旗下幹部朱姓犯嫌等5人，透過通訊軟體遙控提款車手取款，但他們手段兇殘，曾經認為有2名車手私吞贓款，廖嫌夥同小弟，拿刀威嚇，還持球棒毆打2人，導致他們流血骨折受重傷被送醫，警方在蒐集證物的時候，在其中1名成員的手機中，還發現2名車手遭虐打時血淋淋的驚悚影片。

▲廖姓主嫌為首幫派所籌組11人詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲改槍工具 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

檢警組成專案小組，陸續逮捕廖男等成員共11人，共查扣3枝手槍、7顆子彈、1批改槍工具、3把西瓜刀、6支球棒、18支詐欺作案用工作手機、2本支付車手薪水用帳戶、1批人頭帳戶、毒品咖啡包及54萬3500元等證物。

▲廖姓主嫌為首幫派所籌組11人詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方逮捕以廖嫌為首的詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

清查全台被害人約有26人，財損金額超過300萬元，廖嫌等人被依涉嫌加重詐欺、妨害自由、傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

▲廖姓主嫌為首幫派所籌組11人詐欺集團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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