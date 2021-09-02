「復必泰」布條消失是府方要求？　總統府：捐贈方要求代理商辦理

▲首批BNT疫苗於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗今（2日）上午7時抵台，被發現裝箱的「復必泰」字樣消失，且有消息指出是府方要求移除，對此，總統府發言人張惇涵表示，相關決定是由捐贈方要求代理商辦理，「請各界勿以訛傳訛，傳遞錯假訊息。」

對於印有「復必泰」字樣的布條，到桃園機場卸貨時則被移除，張惇涵表示，鴻海／永齡基金會、台積電及慈濟基金會皆已對外說明，「裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明的設計字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。」實際上，相關決定是由捐贈方要求代理商辦理。

對於消息指出是政府要求疫苗抵台時間延到白天，張惇涵指出，這是不實消息，貨運航班是為捐贈方企業團體所規劃安排，作為受贈方的政府，則負責疫苗到貨後的封緘檢驗、配送及接種規劃，「國際航班與航線的派遣規劃有其專業規範，政府不可能影響國際航空公司與國際航班時程，這是基本常識。」

張惇涵表示，總統府感謝鴻海／永齡基金會、台積電、慈濟基金會的協助，在洽購、催貨、供貨的過程中，政府與三間企業一直都有直接、頻繁、密切的溝通，彼此的共識都是將所採購的疫苗儘早供應抵台，以提升疫苗覆蓋率，守護國人朋友的健康。