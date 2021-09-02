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國民黨PO上海復星私掛宣傳布條照　綠營：淪為中國子公司？

▲▼國民黨臉書分享上海復星在社群分享的照片，BNT疫苗在登機前，被私自掛上宣傳布條。（圖／國民黨臉書）

▲國民黨臉書分享上海復星在社群分享的照片，BNT疫苗在登機前，被私自掛上宣傳布條。（圖／國民黨臉書）

記者陶本和／台北報導

由台積電、慈濟與鴻海永齡購買的93.2萬劑BNT疫苗，2日上午7時由盧森堡運抵台灣，而國民黨在臉書分享掛有「復必泰」字樣的布條照片，恭賀疫苗到貨。對此，民進黨立委鄭運鵬質疑，竟然用中國宣傳照，是淪為中國復星子公司？

事實上，在BNT疫苗上機前，上海復星掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照上傳網路社群。據了解，裕利倉儲在起飛前，有先拍照回傳給台積電的對口，台積電方面在發現後，馬上向上海復星提出疑問，認為這與合約不符。

對此，上海復星則向台積電解釋，這是宣傳上的慣例，但最終在台積電堅持要求下，上海復星也同意移除宣傳布條。因此，本來掛在BNT疫苗貨箱外的布條，最終由裕利幫忙聯繫貨艙的人員，在運抵台灣時，於下飛機前移除上海復星私自掛上的宣傳布條。

不過，國民黨在臉書上所分享的照片，則是用上海復星的宣傳照，疫苗裝箱外掛有「復必泰」的字樣。對此，鄭運鵬表示，德國原廠直送的BNT疫苗，是台灣捐助團體花錢買的，不是免費贈送的，而代理商中國上海復星醫藥，也有依合約賺錢。

鄭運鵬說，全世界連疫苗原廠都沒在運送做廣告，哪有這種代理商在運送過程掛廣告布條自拍做宣傳的，「廣告布條在台灣落地前就被捐助團體要求拿掉了！」

鄭運鵬強調，如果不是中國從中作梗，台灣政府早就買到疫苗了，德國駐台大使、德國國會議員、美國白宮發言人、國際媒體都有說明過。

鄭運鵬說，中國國民黨官方臉書，竟然不用在台落地後的照片，一定要選在起飛前的中國宣傳照，還加註照片來源是中國復星醫藥提供的，是中國公司有下廣告預算給中國國民黨？還是中國國民黨也淪落到變成中國復星的子公司了？

他認為，要拿BNT質疑執政黨沒關係，至少要有點骨氣和格調，還是大家需要送幾瓶維骨力給中國國民黨？面對中國，腰桿關節硬一點很難嗎？

此外，綠營負責疫苗的核心幕僚表示，國民黨是真的忘了，還是故意忽略，今年一月阻擋台灣與德國原廠簽約的背後黑手，就是中國上海復星，擋了台灣購買BNT疫苗超過半年，如今好不容易，台灣在台積電、鴻海、慈濟與政府公私協力下，終於簽訂了BNT疫苗採購合約。

對於這次可以提前取得BNT疫苗，該幕僚表示，國際媒體包括，路透社、紐約時報都有報導，台灣能夠提早得到這批BNT疫苗，是因為中國的棄單緣故，在許多人的溝通斡旋，讓這批被中國棄單的疫苗，轉交給台灣。

他苦笑著說，國民黨卻用上海復星的圖片來發表感謝文，這就好像國民黨是中國上海復星在台代理商，代表上海復星感謝台灣幫忙接收他們棄單的疫苗。

對於本次抵台的BNT疫苗，該幕僚說，其實是公私部門許多人努力的結果，跟上海復星毫無關係，若硬要說有關的，就是因為他們棄單，台灣得以提早拿到疫苗。

他說，但看到一直在唱衰台灣防疫，拿疫苗當政治操作的國民黨，當知道BNT疫苗將提早抵台後，便開始蹭BNT、蹭郭台銘董事長，錯把上海復星棄單的原廠疫苗當作是上海復星施予台灣的恩惠。

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