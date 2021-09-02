買BNT如接力賽？　洪孟楷批謝志偉：站著說話不腰疼

▲謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台積電、慈濟為台灣買到1500萬劑BNT疫苗，首批今（2日）到貨。我國駐德代表謝志偉以「疫苗接力賽」形容，「400公尺接力賽跑到終點，只有第4棒有功？」對此，國民黨立委洪孟楷批評謝志偉「站著說話不腰疼，別往臉上猛貼金。」

洪孟楷表示，感謝所有民間善的力量，讓國人在最需要的時刻有疫苗能對抗疫情，而最不缺的就是爭功諉過的官員，謝志偉代表遠在德國，仍然不忘說這是場接力賽，但事實擺在眼前，從去年11月破局後到今年5月間，民進黨政府還有關心過BNT疫苗嗎？7月開放民間購買，9月就能到貨，謝代表「站著說話不腰疼」，別再往臉上貼金了。

洪孟楷指出，5月中疫情爆發，國人才知道原來過去所謂的超前部署，其實疫苗都沒有著落，而說好到貨的2000萬劑也陸續跳票，當民間有聲音要採購捐贈疫苗時，左一句「原廠授權書」、右一句「現在誰都沒有貨」，如果這是場接力賽，這樣的跑者不只不跑、還直挺挺站著，動也不動。

洪孟楷提到，如今真的能夠首批到貨，並且還能有明確時間表後續抵達時刻，感謝這段時間眾人的努力，但最不缺的就是現在才跳出來搶功的綠營高官們，「我就問，當時污衊郭董事長要捐贈的BNT疫苗快過期了，你們這些綠營高官人在哪裡？」

洪孟楷說，「站著說話不腰疼」形容別人做事腳踏實地、而不動手幫忙還指指點點，得了便宜還賣乖，BNT疫苗到貨，官場也有現形記，看到往臉上貼金的官員邀功，大可不必。