陳時中接機首批BNT　李德維批：主子下令不擋才一副收割嘴臉

▲李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

由鴻海／永齡、台積電及慈濟共同購買的1500劑BNT苗中，首批93.2萬劑今（2日）上午7時半，由盧森堡貨運航空CV7962貨機運抵桃園國際機場，而衛福部長陳時中到場接機。對此，國民黨立委李德維在臉書表示，BNT疫苗終於抵台，事實也擺在眼前，天下無難事，只怕有心人，民進黨政府嚷嚷著買不到不買，或買夠了不買，只會嘴砲託辭，當然永遠買不到。

李德維認為，誰阻攔台灣取得疫苗，答案已經昭然若揭。不是中國大陸，不是國民黨，就是民進黨政府跟所有為虎作倀的綠營黨公職民代、側翼名嘴。

他批評，當主子下令要擋的時候，什麼「BNT有兩種」、「郭董要買得快過期」、「復必泰在中國分裝」及「香港人都不想打」等，什麼鬼話都說得出口；當主子下令不擋的時候，又是另一副搶功收割的嘴臉，還接機呢。

「台灣百姓難道不值得更多更好的疫苗嗎？」李德維也指責，鴻海創辦人郭台銘、台積電與慈濟，此前「捐贈」疫苗還被刁難，郭台銘提出後續再加購3000萬劑，又被冷回「太多」！明明小學生的算數都算得出來，台灣疫苗仍然不夠，還卡著到貨量與時間的變數，難道又要再重演一次阻擋國際認證疫苗的鬧劇？

李德維表示，防疫哪有不分藍綠？不只分藍綠，還分「愛台」與「賣台」，若不是以「國產」為名的高端實在爛泥扶不上牆，不曉得還要綁架台灣人民的手臂，對台灣人民情緒勒索到何時？總統蔡英文與民進黨政府怎會甘心放行BNT入台？但問題是，防疫政策應本於科學專業，而非這些政治意識形態，真正的危機，還不是病毒，是一廂情願，自以為是，剛愎自用做決策的官啊。

▼首批BNT疫苗抵台，陳時中到場接機。（圖／攝影中心攝）