首批93萬劑BNT抵台　慈濟執行長顏博文接機見證

▲首批BNT抵台，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文前往接機見證。（圖／慈濟基金會）

記者林育綾／台北報導

由台積電、鴻海、慈濟基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，今（2）日上午7時抵達桃園中正機場，衛福部長陳時中、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬（同時代表鴻海永齡基金會與會）等一起前往接機，共同見證。

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▲首批BNT抵台，台積電慈善基金會董事長張淑芬、衛福部長陳時中、慈濟基金會執行長顏博文接機見證。（圖／慈濟基金會）

載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的CV7962班機，是從盧森堡起飛，之後先抵達亞塞拜然，之後再於9月2日早上7點左右飛抵桃園機場第507機坪。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，很高興BNT首批疫苗在多方的共同努力之下終於抵達台灣了，慈濟基金會想藉這個機會對各界的努力表達誠摯的感恩之意。

▲首批93.2萬劑BNT抵台，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文見證。（圖／慈濟基金會）

代表政府接機的衛福部長陳時中致詞時指出，感謝台積電、鴻海及慈濟與法律團隊一起努力，克服所有困難簽訂合約，陳時中代表衛福部向台積電、鴻海及慈濟，表達感謝、感謝、再感謝。

▲首批BNT抵台，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬、衛福部長陳時中接機見證。（圖／慈濟基金會）