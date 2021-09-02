沒有郭董就沒有BNT！PTT刷一排「感謝郭爸爸」：差點要去打高端

▲93.2萬劑首批BNT疫苗2日早上7時半運抵台灣。（圖／記者楊詩益攝）

記者施怡妏／綜合報導

鴻海、台積電、慈濟共同採購的輝瑞BNT，首批約93.2萬劑的疫苗今（2日）上午7時半，由盧森堡貨運航空CV7962運抵桃園國際機場，完成台灣採購3大國際新冠疫苗的最後一塊拼圖，就有網友在PTT好奇問，如果沒有郭台銘出手爭取，「我們這個月還會有BNT嗎？」

貼文一出，多數網友認為「根本不可能會有」，「不會吧，應該還在『要申請』、『要EUA』」、「不會，太難了，多少企業、個人被政府勸退了」、「沒有郭，基本上沒有BNT」、「沒有他的第一步就沒疫苗了」、「現在大概還在原廠授權書吧」、「不會，只有滿滿的高端」、「真的，沒有郭董衝一波，BNT搞不好明年才有」、「打高端的只剩500人，幫高端仔QQ」。

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還有網友透露，「郭蕫跟復星老闆是朋友，台積電在中國政商關係跟郭差太多，BNT的關鍵在復星不是德國政府，不然我們為什麼不直接買，有做過生意的都知道，繞過代理是很嚴重的事，特別是德國這種一板一眼的國家，沒有這BNT，真的就40歲以下應該全高端，AZ應該搶瘋了」。

▲網友們感謝郭董為台灣爭取到BNT疫苗。（圖／翻攝自PTT）

事實上，台灣在採購BNT疫苗的過程一波三折，各方勢力暗潮洶湧角力，從中央流行疫情指揮中心最早在去年8月20日首次向德國BNT洽購疫苗，到今天疫苗終於以「民間捐贈」方式到貨，中間整整相隔378天，可說是採購歷程最坎坷的一款疫苗。

台灣採購BNT疫苗無法如同AZ和莫德納在短時間簽訂合約供貨，醫界人士向《ETtoday新聞雲》分析，最主要原因是BNT疫苗是由德國BioNTech和美國輝瑞合作開發，雖然輝瑞在台灣有分公司，政府也長年向輝瑞採購藥品，但這款疫苗的銷售區域是由BNT和輝瑞各自分配，並非全由輝瑞負責；而去年3月上海復星與BNT簽約取得中國大陸、港澳、台灣的代理權後，引發各方的政治考量讓台灣取得BNT疫苗的過程更加複雜。