2021線上國際賽獲金獎　屏東南榮國中室外管樂團好讚

▲屏東南榮國中室外管樂團參與2021線上國際賽拿金獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中室外管樂團參與2021線上國際賽（Malaysia IVBC），在全世界20個國家參賽中，脫穎而出，拿下金獎，並榮獲行進管樂（Marching Band）少年組冠軍，揚威國際，成為屏東的驕傲、台灣之光。

這次參賽隊伍，有來自馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨、中國、菲律賓、香港、波蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、墨西哥、瓜地馬拉、厄瓜多、委內瑞拉、巴西、哥倫比亞、南韓、斯里蘭卡、臺灣等歐、美、亞洲20個國家，每支比賽隊伍都是各國國內佼佼者，南榮國中能突破重圍，締造佳績，相當不易。

屏東縣南榮國中室外管樂團於1987年年成立，迄今已有23年的歷史，是高屏地區唯一持續發展行進管樂的國中。以往曾榮獲香港國際青年步操樂隊賽七項大獎，包含香港國際青年步操樂隊精神總錦標、步操樂隊國際組總冠軍、遊行國際組亞軍、最家旗隊舞蹈獎、最佳視覺效果獎、最佳音樂獎以及最佳服裝獎、香港國際青少年步操樂隊大賽榮獲銀質獎及國中組冠軍、馬來西亞國際青少年步操樂隊大賽榮獲銀質獎及國中組冠軍、台灣（桃園）國際行進樂隊大賽榮獲銀質獎及國中組冠軍、全國學生音樂比賽特優第一名，在國內外比賽都屢創佳績。

雖然爆發疫情，許多活動都停擺，該校仍不放棄各種讓學生展現的機會，這次獲獎，讓全校師生都感到相當興奮。對於獲獎，同學們無不自豪地說：「脖子的色差和黝黑的手臂是我們耐力的榮耀印記！」，平常練習，在烈日艷陽下扛著樂器練習走圖、揮旗舞動，對他們體力、毅力是一項很大考驗，尤其遇到這次疫情肆虐，這段期間，管樂團同學的練習受到極大的考驗，即使如此，每一位團員仍熱情不減，如今努力有了成果，大家都很開心。

學校家長會方莉軫會長表示：「真心覺得學校老師團隊好強喔！疫情期間不放棄，轉向線上國際比賽，老師同學們真的太優秀了！」；家長委員林志仙說：「南榮國中的優秀及用心全國皆知，身為一份子備感榮耀！」

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