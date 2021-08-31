退休警騎哈雷山中「顧路」　警往返15公里買油助脫困

▲枋寮警分局獅子分駐所警員何順福協助鍾姓退休學長加「油」脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮鍾姓鎮民騎乘大型重型哈雷機車，從台東返回住家，途經台9線南迴公路時，機車無法啟動，驚覺油表歸零，由於他是警察退休，第一想到就是求助轄區的枋寮警方，員警協助他往返超過15公里的加油站以保特瓶加了200元的95汽油，順利平安返家，對警察學弟貼心服務感到很窩心。

枋寮警分局獅子分駐所警員何順福日前接獲民眾報案，指於獅子鄉台9線路邊有車輛拋錨需要協助，警方立即趕赴現場後，發現鍾男油表歸零，無法返家。

經了解，鍾男家住東港鎮，任職警察退休，當天從台東縣騎乘哈雷大型重型機車欲返家，不料因長途跋涉，未注意到用罄，導致油料一滴不剩，因離家還有一大段路程，僅能將車輛停置於路邊並向警方求助。

何員得知，協助他到枋山鄉楓港加油站購買汽油，車輛添加油料後順利發動，期間鍾男對於警方熱心協助非常感激，頻頻致謝。

枋寮警分局長簡彥匡肯定何員積極為民服務精神，值得同仁學習；也呼籲遊客，行車前應檢視車輛狀況，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。