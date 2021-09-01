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社會 社會焦點 保障人權

她嬌怨有借無還　男友秒變工具人「螺賴把」出征5打1

▲警方逮獲殷姓男子等人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲警方逮獲殷姓男子等人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子向張姓女子借了2萬1000元，允諾隔日還款卻未還，張女向殷姓男友抱怨，殷涉嫌夥同林姓男子等4人，強押黃男上車毆打、恐嚇，黃趁機向消防隊求救，警方獲報循線將殷男等5人逮獲，訊後依妨害自由等罪嫌送辦。

▲警方逮獲殷姓男子等人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼黃姓被害人奪下殷男「大型螺絲起子」往消防分隊跑、一度滑倒、殷男撿回大型螺絲起子。

▲警方逮獲殷姓男子等人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

警方表示，黃姓男子於8月初向同住內埔的張姓女子借了2萬1千元，並允諾隔日歸還，惟遲遲未還，遂向殷姓男友抱怨。

▲警方逮獲殷姓男子等人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

殷男雖與黃男自小熟識，但為替女友出氣，夥同林姓等友4人於8月31日至黃男住處，將黃男帶上車，並一路往南開到1小時車程外的黃金海岸，要黃男下車後予以毆打、恐嚇，黃男趁機逃跑至車城消防分隊報案。

恆春警方受理後，依單一窗口轉案發地內埔警分局辦理。縣警局長劉印宮獲報，立即指示刑警大隊指揮兩分局雙向連繫，互通有無，除查扣相關證物外，於12小時內，在車城、內埔兩地將涉案5人逮獲，訊後依涉嫌妨害秩序、妨害自由及傷害罪移送法辦。

內埔及恆春警分局表示，對於類似暴力行為，於法不容，警方一定全力迅速偵辦，務期在最短時間破獲，維護地方治安。

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