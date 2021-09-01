心田上的百合花開　潘越雲10月屏東「留聲」

▲歌手潘越雲 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，偕同資深樂評人馬世芳，共同唱談時代之下的音樂故事。

文化處指出，自1982年發行專輯《天天天藍》開始，潘越雲在華語樂壇的步伐從沒停止過，以多首經典陪伴媽媽和姐姐們一起成長，例如「我是不是你最疼愛的人」、「純情青春夢」、「情字這條路」等，至今仍是傳唱金曲，並有許多音樂人重新翻唱，而讓新世代重新認識民歌時代的好作品。

2020黑膠音樂會首次「留聲」在屏東演藝廳，在演藝廳彷彿重現錄音室的溫暖聲線，台下聽眾如癡如醉，讓南國又多了許多聲音的記憶。承襲去年系列演出的王若琳及陳昇，今年以「黑膠時代曲系列03─留聲潘越雲」帶來許多潘氏情歌，讓各時代的經典交織，以記憶中最有溫度的旋律，讓觀眾度過暖心的週日午後。

「黑膠時代曲系列03─留聲潘越雲」音樂分享會於9月3日正式啟售，屏東藝遊卡會員享票價75折；屏東縣民、65歲以上年長者及學生另享有購票優惠。活動詳情及購票方式請至屏東演藝廳官方網頁或Facebook粉絲專頁查詢。

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