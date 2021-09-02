女生別踩雷！12星座男超「受不了」的行為

▲女生注意，雖然男友不說，但妳的有些行為讓他無法忍受，甚至會想要分手。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

兩個人之間的感情，需要共同維護，才能夠長久，戀愛的時候，千萬不要肆無忌憚，《星座好朋友》網站提醒女生，不能因為他對你的愛，做出一些不照顧對方心情的事情，有時候你的所作所為，在你看來沒什麼大不了，但在你的男朋友眼裡，卻是最不能忍受的地方。

天秤座、雙魚座：

最痛恨女人不懂分享他的樂趣

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天秤男和雙魚男內心很敏感，雖然他們很難拒絕你的要求，但是只有當你有求於他，或希望他買東西送你，以及同意你大血拼時，才對他展露迷人可愛的笑容，而他想要跟你分享一些有趣的事情，你卻反應冷淡，對他來說會是極大的傷害，甚至他會覺得被利用，他需要溫暖、笑容。

牡羊座、獅子座：

最痛恨女人討論其他男人

牡羊男和獅子座男自尊心強，從不願意承認自己比別人差，你要是今天說誰誰誰給他女友買了條珠寶項鍊，明天又說某某某換了一輛車，薪水又漲了多少，他會認為你是在嫌棄他，打擊他，並且你從沒想過他對你的好！

金牛座、雙子座：

最痛恨女人在床上像死魚



雙子男天生就喜歡玩花招，玩浪漫，金牛男表面雖保守，內心的渴求卻非常強烈，如果他們激情昂揚投入並鑽研這件事，女人此時卻沒有太大性趣，或是只會一成不變的接受、享受，不會主動付出回應，那麼對他來說，無疑是被大潑冰水。

巨蟹座、天蠍座：

最痛恨女人濫用親熱稱呼

巨蟹和天蠍都屬於內心極敏感的族群，嫉妒心也特別強，雖然你沒做過什麼對不起他的事，從沒背叛過他，但是如果你整天和別人說話或網路聊天時都稱呼人家哥哥、親、寶寶，他都會覺得特別不爽，尤其對方還是男人時，會更加會激怒和傷害他，任何人都是你口中的“親愛的”，那他這個正牌老公或男友又算什麼？

射手座、水瓶座：

最痛恨女人的選擇障礙症

陪女人逛街，對於沒有啥耐心的射手和水瓶已經是極限了，若你還要不斷問他這件衣服的顏色好看，還是那件的花邊漂亮，他給了你答案之後，你仍然還要糾結半天，難以下手，繼續不斷詢問他的意見，那他不崩潰才怪！女人，不想讓他對你徹底失去耐心，那就自己有主見點，別在芝麻點的小事上糾纏不清、煩他！



處女座、魔羯座：

最痛恨女人侮辱他的工作

處女男和魔羯男對工作的寄託，眾所周知，那份對工作的熱愛無人能及，他們希望通過辛勤勞動為自己和所愛的人創造更好的生活，哪怕他們不能坐在舒適的辦公室，不是高職位的管理者，若你整天抱怨他「你這是什麼工作？我都不好意思跟別人說」、「就你賺的那點錢，還不夠」，那無疑是在否認他的一切，包括他對你的愛。