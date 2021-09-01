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沒有火花了？12星座如何「維持平淡期」

▲夫妻,吵架,冷戰（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲12星座如何面對愛情平淡期。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

當愛情進入穩定期，是不是覺得生活少了些火花，這時候的你，還有辦法繼續愛下去嗎？據《星座好朋友》網站分析，當12星座遇到戀情平淡期時，會用什麼態度去面對，一起來看看吧！

1、安然度過
代表星座：金牛、處女、天蠍、魔羯

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金牛、處女、魔羯本來就是細水長流的愛情，談戀愛基本上就沒什麼轟轟烈烈，可以說是已經習慣平淡，對他們來說平淡不一定是不好，反而是他們奢望的相處模式，他們最大的優點就是，懂得在平淡中尋找甜蜜，自然能感情長久。天蠍雖然在愛情中的控制慾很高，但是除此之外他們也沒有什麼太大的問題，他們也不是什麼喜歡奢華熱鬧的星座，平淡期反而能讓她在生活跟愛情找到平衡。

2、過程痛苦，但也能順利撐過
代表星座：巨蟹、獅子、雙魚

巨蟹、雙魚都是把愛情看很重的星座，當愛情趨於平淡，他們當然很容易感到慌亂，有時候會懷疑對方不愛了，有時候也會害怕是不是自己愛淡了，但是他們都不是會輕易放下愛情的人，所以當他們想通了，自然也就會釋懷。獅子可是非常喜歡熱鬧的人，當愛情走入平淡期，他們的確是難以接受的，好在獅子座很負責任，會不斷去嘗試跟了解原因，雖然過程可能會有點火爆跟痛苦，但一切都會苦盡甘來的。

3、基本上很難撐過
代表星座：牡羊、雙子、天秤、射手、水瓶

牡羊、雙子、射手都是很喜歡新鮮感的人，當他們的愛情走向平淡，就會特別容易放棄，因為他們一點都不想要守著冷冷的感情，寧願狠心切斷這段感情，去體驗一場新的戀情。天秤愛淡了就會特別容易糾結，他們會開始計較，開始覺得你變了，爭吵基本上是每天上演的，吵久了感情自然也就斷了。水瓶即便發現愛情越來越平淡，也沒有想要去處理的感覺，就放給他爛，然後兩個人就真的沒有然後了。

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