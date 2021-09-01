「5星座」9月財運大爆發！巨蟹座快買彩券...會有一筆意外之財

▲「5星座」9月份財運好到令人羨慕。（示意圖／shutterstock）

實習記者林郁婷／綜合報導

9月來臨了，又是每個月的開始，許多人應該都很關心自己的財運會如何發展！根據知名塔羅牌老師艾菲爾於臉書粉專盤點，有5星座在9月運勢大好，不僅工作相當順利，財運更是旺得不得了，甚至會有意外之財。艾菲爾同時也提醒，「記得分享給有上榜的星座家人或閨密，一起沾沾錢財的喜氣，上升、太陽同時參考」。

第五名、摩羯座：開源節流 人生第一桶金

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在9月份，摩羯座的財帛宮位有木星照耀，如果你過去是個月光族，即將到來的逆行木星力量，會引導你開始注意金錢管理，不隨便花錢，買東西會再三比較找便宜的，將每一塊錢用得淋漓盡致，減少不必要支出，所以只要努力不放棄，肯定能存到第一桶金。天然的黃水晶會為你帶來正偏財、大好運！

第四名、處女座：貴人滿天下 事業財運雙喜臨門

在9月份，處女座的手足宮有金星照耀，貴人多到數不過來，不管是兄弟姊妹、親戚，還是隔壁離居，只要你有困難，他們就會出現；工作方面，也會有貴人為你分憂解難，因此有機會升官加薪，有卡債的人還能趁機還清債務，打造生活新氣象。想升官的處女座可以戴竹子或金雞造型的天然翡翠。

第三名、巨蟹座：偏財進帳 意外之財

在9月份，巨蟹座的玩樂宮位會有金星光臨，財神爺聽到你的許願，能帶來意外之財。因為是玩樂宮，所以可能是彩券中獎，或是朋友突然還你的錢，甚至是有人投資你的創業計劃等等。好運來臨的同時，也要記得幫助身邊的人，將這份幸運傳下去！天然的綠葡萄石能帶來正財運和好緣份。

第二名、天秤座：財運爆棚 一路富貴綿延

金星會在秋天進駐天秤的財帛宮，正是天秤正財運爆棚的時候啦。本來職場就得意的你，有了金星的加持後，將得到更多工作邀約或合作企劃，讓你的荷包賺滿滿，不只正財運好，偏財運也不錯，買彩券都能中獎。建議這時候的天秤座，利用這些錢進行投資財，才能讓富貴繼續下去喔！

第一名、射手座：富貴人脈共同吸金

在9月份，射手座的人際宮會迎來金星，讓你有一份不錯的事業或工作，不過工作之餘，也要多出去走動，因為貴人就藏在那些活動裡，認識這些貴人，能為你帶來上流社會的人脈。之前卡關的工作，也會因為貴人相助迎刃而解，所以9月的射手座就是吸金貴人體質。招財狐仙能招來貴人和財運。