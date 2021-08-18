德藝術家耗費十年！將海灘廢棄物變「環境藝術」　倡議足跡遍佈世界

文／城市美學新態度

近年，全球興起了一股「循環經濟」倡議，並逐步發展為一門顯學，在各專業領域中，已有越來越多的應用案例浮現。如今，連藝術家也加入這個行列，旅居香港多年的德國藝術家 Liina Klauss ，一系列以回收垃圾創作的作品，就是值得關注的例子。

Liina Klauss 開始創作倡議環境議題的作品，已有十年。近來，她與美國海洋科學家 Skye Moret 和德國數據圖像化專家 Moritz Stefaner 合作，在巴厘島海灘上，創作一項由 50 名志工淨灘收集來的 4760 件垃圾組成、名為「永久塑料」的環境藝術裝置。

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根據統計，自 1950 年代初以來，人類在地球上已生產了 83 億公噸塑料，相當於 2.5 萬座紐約帝國大廈。對此，Liina Klauss 等人為倡議塑料對環境的影響，開始收集塑料首次使用後的情況、全球塑料廢物的去處和管理等數據。

有這些資訊作基礎，他們又號召了 50 名志工組成團隊，開始在巴厘島的海灘收集塑料垃圾，並以顏色進行分類，好作為藝術創作的「顏料」。

圖文來源：DesignBoom

（完整文章請看城市美學新態度）

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