德藝術家耗費十年！將海灘廢棄物變「環境藝術」　倡議足跡遍佈世界

文／城市美學新態度
近年，全球興起了一股「循環經濟」倡議，並逐步發展為一門顯學，在各專業領域中，已有越來越多的應用案例浮現。如今，連藝術家也加入這個行列，旅居香港多年的德國藝術家 Liina Klauss ，一系列以回收垃圾創作的作品，就是值得關注的例子。
Liina Klauss 開始創作倡議環境議題的作品，已有十年。近來，她與美國海洋科學家 Skye Moret 和德國數據圖像化專家 Moritz Stefaner 合作，在巴厘島海灘上，創作一項由 50 名志工淨灘收集來的 4760 件垃圾組成、名為「永久塑料」的環境藝術裝置。
根據統計，自 1950 年代初以來，人類在地球上已生產了 83 億公噸塑料，相當於 2.5 萬座紐約帝國大廈。對此，Liina Klauss 等人為倡議塑料對環境的影響，開始收集塑料首次使用後的情況、全球塑料廢物的去處和管理等數據。
有這些資訊作基礎，他們又號召了 50 名志工組成團隊，開始在巴厘島的海灘收集塑料垃圾，並以顏色進行分類，好作為藝術創作的「顏料」。
圖文來源：DesignBoom
（完整文章請看城市美學新態度）
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