西伯利亞野火濃煙首次飄到北極！　俄羅斯「不滅火」法規惹批評

▲西伯利亞野火濃煙已達到北極。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界各地野火頻傳，除了地中海沿岸的土耳其、希臘和美國的加州以外，西伯利亞森林大火的濃煙甚至已達到北極，創下歷史紀錄。監測單位警告，目前有340萬公頃的土地陷入燃燒，這也意味著全球暖化的速度比想像的還要更快，俄羅斯政府不滅火的法規也引發批評。

▲雅庫特地區的村莊大火過後空拍圖。（圖／達志影像／美聯社）



根據《衛報》報導，俄羅斯氣象監測機構「Rosgidromet」警告，目前西伯利亞地區的大火已延燒超過340萬公頃，約12個台北市（27.1萬公頃），且大火產生的濃煙「首次到達北極」，全球暖化的速度可能比想像中的還要更快。俄羅斯氣象官員和環保人士指出，除了氣候變遷之外，森林維護資金不足與政府政策，都是導致森林大火越來越惡化的原因。

this is how the fires look in gorniy ulus, yakutia. absolutely horrifying #saveyakutia pic.twitter.com/soG7LbksJy — eugene ^-^ #saveyakutia (@geneslovee) August 8, 2021

據了解，根據俄羅斯法律規定，由於西伯利亞地區面積廣大，許多地方人煙罕至，所以如果野火的撲滅成本大於造成的損失，或是不影響居住區，就可以允許大面積燃燒，政府可不干預。根據俄國林業機構的數據顯示，今年已經有超過1400萬公頃的土地被燒毀。

Cows are waiting to be milked by the burnt down houses of their owners in the village of Byas-Kyuel, northwestern Yakutia; at least 170 people lost homes, a yet unknown number cattle and pets perished in yesterday’s wildfire #wildfires2021Russia pic.twitter.com/XW2Kv3NmtN — The Siberian Times (@siberian_times) August 8, 2021

雅庫特（Yakutia），又稱作薩哈（sakha）是這次西伯利亞野火受害最嚴重的地區之一，該地位於永凍層之上，是俄羅斯最大最冷的地區，但近日卻不斷經歷破紀錄的高溫與乾旱，數十個村莊遭受野火威脅，目前Kalvitsa和Kharyyalakh兩個村莊已經疏散，共有3600名人力投入救災。

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